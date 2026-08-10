El sector públic tanca el primer semestre d’any amb un superàvit dels costos de gairebé 166 milions d’euros

El sector públic ha tancat el primer trimestre del 2026 amb un superàvit pressupostari de 165,82 milions d’euros, un 15,8% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades. D’aquesta manera, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 307,36 milions d’euros entre gener i març, implicant un 9,1% més que en el primer trimestre del 2025. Pel que fa als ingressos, s’han situat en 351,07 milions d’euros, amb un increment de l’11,5% interanual.
Pel que fa als diferents resultats de l’execució pressupostària, el resultat de gestió, que no té en compte les despeses financeres ni els actius i passius financers, ha estat d’un superàvit de 54,20 milions d’euros, un 30,3% més que un any abans. D’altra banda, quant als resultats de caixa, calculat a partir de la diferència entre ingressos i despeses sense tenir en compte d’igual forma els actius i passius financers, ha assolit un superàvit de 50,14 milions d’euros, amb un altre increment del 34,4%.
Si es té en compte el resultat pressupostari total; és a dir, el conjunt d’ingressos i despeses, s’extreu un resultat positiu de 43,7 milions d’euros, cosa que suposa un augment del 32% respecte al primer semestre de 2025
Per la seva banda, el resultat pressupostari, que inclou el conjunt d’ingressos i despeses, ha estat positiu en 43,72 milions d’euros, un 31,8% més respecte del primer trimestre del 2025. Així mateix, si s’exclouen les transferències internes del Govern als comuns i a la CASS, com també les aportacions de la CASS al Fons de Reserva de Jubilació, i també els actius i passius financers, l’execució de les despeses ha estat de 140,94 milions d’euros, un 5,5% més que en el mateix període de l’any anterior.
Sota aquest mateix escenari, els ingressos executats han assolit els 313,18 milions d’euros, cosa que implica un 11,5% més que en el primer trimestre del 2025. Amb aquestes consideracions, fan saber des d’Estadística, «el resultat de gestió ha estat d’un superàvit de 176,30 milions d’euros; novament, un 16,2% més; mentre el resultat de caixa ha assolit els 172,24 milions, amb una pujada del 16,9%», i en últim lloc indiquen que el resultat pressupostari s’ha situat en 165,82 milions d’euros, amb un increment del 15,8% interanual.