Tensió amb l’oposició

El cap de Govern es manifesta sobre la proposta de Concòrdia: “Això és enganyar la gent”

El cap de Govern rebutja la possibilitat de renegociar l’Acord d’associació amb la UE i critica la formació per generar falses expectatives

El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat aquest dimecres la possibilitat de renegociar els punts clau de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, tal com va proposar la formació Concòrdia en un acte celebrat ahir als cinemes Illa Carlemany. En el marc de la festivitat de Sant Miquel d’Engolasters, Espot ha manifestat que “Concòrdia sap perfectament que això no és possible”, tot acusant el partit d’”un gran desconeixement de la realitat”.

El dirigent ha anat més enllà i ha afirmat que això és “enganyar la gent”, afegint que “volen fer creure a la ciutadania que les coses són així”, en referència a la proposta de revisar quatre eixos essencials del tractat: el règim d’accés al mercat laboral, la regulació del sector de la construcció, el control sobre el flux de capitals i la política d’immigració.

Espot ha posat en dubte la capacitat de la formació per assumir responsabilitats executives: “Mostren poca capacitat per governar aquest país”, ha dit. També ha subratllat que no hi ha marge de maniobra per a una nova ronda de negociacions: “No hi ha la voluntat política per part de la Unió Europea ni dels estats membres per tornar a obrir aquest debat”.

La petició de Concòrdia es va formalitzar dimecres, durant una conferència pública en la qual la formació va alertar dels riscos de l’Acord d’associació en la seva redacció actual. El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, va reclamar una renegociació de tres blocs concrets abans de sotmetre l’Acord a referèndum: la lliure circulació de treballadors, la liberalització del sector de la construcció i el control d’entrada de capitals. Segons Escalé, aquests punts podrien tenir un impacte greu en l’economia andorrana, especialment en el mercat immobiliari i el model d’immigració, i va advertir que “si no es modifiquen, l’Acord pot comprometre l’equilibri del país”.