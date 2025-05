Relleu al bisbat d'Urgell

Espot celebra el relleu al coprincipat, tot i reconèixer la tristesa pel comiat de Vives: “És un dia una mica trist”

El mandatari destaca la solidesa institucional i personal de Serrano, i agraeix el "paper clau i discret" de Vives durant els darrers sis anys

El traspàs de funcions entre Joan-Enric Vives i Josep-Lluís Serrano Pentinat com a nou Copríncep episcopal d’Andorra ha generat sensacions contrastades al si de l’executiu. El cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat la jornada d’“històrica”, celebrant la consolidació de la continuïtat institucional que implica el relleu al bisbat d’Urgell, però no ha amagat un sentiment de pèrdua personal davant la marxa de Vives, amb qui ha compartit els seus sis anys al capdavant del Govern.

“És un dia que hem de celebrar”, ha afirmat Espot davant els mitjans, tot destacant el bon funcionament de la coordinació entre el Govern, el Bisbat d’Urgell i la Santa Seu per articular el canvi institucional. “Queda garantida la continuïtat amb una persona altament capacitada, que reuneix totes les condicions necessàries per ser un bon bisbe d’Urgell i un bon Copríncep d’Andorra”, ha dit sobre Serrano Pentinat.

Amb tot, el cap de Govern ha volgut posar en valor el paper de Joan-Enric Vives, qui des d’aquest dissabte passa a ser excopríncep. Espot ha agraït el seu suport “en moments difícils i decisius” durant el seu mandat. “No els hi amagaré, és un dia una mica trist. Perdo una persona que m’ha acompanyat, que ha estat un referent i que sempre ha sabut estar al costat de les institucions”, ha reconegut amb emoció continguda.

En referència als reptes viscuts, com la pandèmia de la Covid-19 o la crisi de l’habitatge, Espot ha destacat el paper discret però present de Vives: “Sempre he tingut algú amb qui recolzar-me, amb qui compartir dubtes i trobar un bon consell. I això ho vull dir alt i clar”. També ha elogiat la seva tasca com a representant del país a l’exterior: “Allà on ha representat Andorra, ha projectat una imatge extraordinària del nostre país. Estic convençut que el seu successor també ho farà”.

També s’ha pronunciat sobre el relleu institucional el síndic general, Carles Ensenyat, qui ha valorat positivament l’arribada del nou Copríncep. Ensenyat ha revelat una conversa mantinguda amb Serrano Pentinat en què aquest li va expressar el seu compromís com a “servidor del poble andorrà”. Per al síndic, es tracta d’una declaració significativa: “És molt simbòlic que comenci així el seu camí institucional. Està aquí per servir el país i per contribuir al seu progrés, tant en l’àmbit social com cultural i econòmic”.