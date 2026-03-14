Espot avala l’alerta d’Ensenyat sobre el context geopolític i assenyala l’Iran com a amenaça per a la democràcia

El síndic general, Carles Ensenyat, ha advertit en el seu discurs pel 33è aniversari de la Constitució que els fonaments del constitucionalisme i de l’estat de dret es veuen qüestionats en diferents punts del món. Tot i destacar que aquests principis mantenen una situació sòlida a Andorra, ha alertat que en diversos països s’han observat tensions i retrocessos democràtics que demostren que els drets institucionals i les garanties democràtiques “no es poden donar mai per definitivament garantits”.
En aquest context, Ensenyat ha fet referència a situacions internacionals que posen en risc aquests valors i ha apuntat que hi ha estats més enllà de les fronteres andorranes que vulneren principis bàsics del sistema democràtic.
Posteriorment, el cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofundit en aquesta referència en valorar el discurs del síndic. Espot ha remarcat que el context geopolític actual obliga a posicionar-se en defensa de la democràcia, l’estat de dret i els drets humans. En aquest sentit, ha afirmat que “si hi ha un país que fa molts anys que no ha defensat la democràcia, l’estat de dret i els drets humans, ha estat l’Iran”.
El cap de Govern també ha recordat que Andorra ha copatrocinat una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que condemna les actuacions del règim iranià i ha advertit que aquest país “fa molts anys que constitueix una autèntica amenaça nuclear”. Espot ha defensat que les democràcies occidentals continuen sent “els valedors de la democràcia, de l’estat de dret i de la protecció dels drets humans”.
En les valoracions posteriors al discurs, els grups parlamentaris han coincidit a destacar el valor institucional de la jornada, tot i expressar matisos diferents sobre el moment polític del país.
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assenyalat que la celebració es viu amb “sentiments oposats”. D’una banda, ha expressat “molt d’orgull de ser andorrans” i de formar part d’un país amb una institució històrica, però alhora ha admès que també existeix “decepció amb la situació del país”.
Escalé ha defensat la necessitat d’arribar a nous acords polítics per corregir determinades dinàmiques i ha advertit que “necessitem ser molt més valents quan mirem el creixement demogràfic” o l’augment de la construcció. En aquest sentit, ha reconegut que la responsabilitat és compartida i ha afirmat que “els polítics no ho estem fent bé”, reclamant més esforç col·lectiu per afrontar els reptes actuals.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha valorat positivament el contingut del discurs del síndic i ha remarcat que aborda diversos reptes de les democràcies actuals. Segons ha indicat, comparteixen la idea que la Constitució és “un element viu” que cal continuar desenvolupant, especialment pel que fa als drets i llibertats.
La parlamentària també ha felicitat la ciutadania amb motiu de la jornada i ha recordat que moltes persones treballen en una data com aquesta. En aquest sentit, ha afirmat que el seu grup vol “treballar perquè el Dia de la Constitució no sigui laboral per a moltes persones”.
El president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha fet valdre una de les reflexions destacades del discurs del síndic sobre l’origen del text constitucional. Jordana ha subratllat les paraules d’Ensenyat en recordar que la Constitució “no va ser fruit de cap ruptura amb el règim anterior”, sinó el resultat d’un procés d’evolució institucional que va permetre la transformació del sistema cap a un estat modern.
En la mateixa línia institucional s’ha pronunciat el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que ha recordat que l’assoliment de la Constitució va comportar consolidar la separació de poders i limitar les competències de les institucions, incloses les dels coprínceps. Segons ha indicat, preservar aquest equilibri és essencial per garantir l’estabilitat institucional del país.
La separació de poders
La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha situat la separació de poders com una qüestió central del debat institucional. Segons ha explicat, la seva formació aposta per reforçar aquest principi i revisar el sistema de designació d’algunes figures judicials.
Montaner ha defensat que determinats càrrecs haurien de ser escollits “d’una manera diferent” de l’actual perquè, a parer seu, el model vigent respon a un “nomenament polític”. També ha plantejat revisar la durada dels mandats dels jutges amb l’objectiu de reforçar la professionalització del sistema judicial i evitar possibles pressions en l’exercici de les seves funcions.