El Govern adjudica per 270.000 euros la redacció del projecte i la direcció del futur centre d’innovació de CATSA

El projecte per transformar l’antic edifici de CATSA en un centre d’innovació continua avançant. El Govern ha adjudicat els treballs de redacció del projecte i la direcció de les obres de rehabilitació de l’immoble, situat a Sant Julià de Lòria, als arquitectes Sònia Palau i Bonaventura Riberaygua per un import de 270.000 euros.
L’objectiu és convertir l’antiga Cooperativa Andorrana de Tabacs en un pol de recerca i innovació amb laboratoris de R+D+i, espais per a startups, centres universitaris i zones destinades a empreses vinculades a la innovació. El futur equipament conservarà les sigles CATSA, les quals passaran a correspondre a Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades.
El projecte forma part del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, amb què l’Executiu preveu incrementar progressivament la inversió en innovació fins a situar-la entre el 7% i el 8% del PIB en un termini de deu anys. La iniciativa busca atraure activitat d’alt valor afegit i posicionar Andorra com un referent internacional en aquest àmbit.