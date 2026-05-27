  • L’edifici de CATSA, construït l’any 1962 i amb una superfície de 2.886 metres quadrats, va ser una de les fàbriques de tabac més representatives del país. | Arxiu
Rehabilitació de l’immoble

El Govern adjudica per 270.000 euros la redacció del projecte i la direcció del futur centre d’innovació de CATSA

L’antic edifici tabaquer de Sant Julià de Lòria passarà a convertir-se en un pol de recerca amb laboratoris, 'startups' i espais universitaris

El projecte per transformar l’antic edifici de CATSA en un centre d’innovació continua avançant. El Govern ha adjudicat els treballs de redacció del projecte i la direcció de les obres de rehabilitació de l’immoble, situat a Sant Julià de Lòria, als arquitectes Sònia Palau i Bonaventura Riberaygua per un import de 270.000 euros.

L’Executiu preveu incrementar progressivament la inversió en innovació fins a situar-la entre el 7% i el 8% del PIB

L’objectiu és convertir l’antiga Cooperativa Andorrana de Tabacs en un pol de recerca i innovació amb laboratoris de R+D+i, espais per a startups, centres universitaris i zones destinades a empreses vinculades a la innovació. El futur equipament conservarà les sigles CATSA, les quals passaran a correspondre a Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades.

El projecte forma part del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica, amb què l’Executiu preveu incrementar progressivament la inversió en innovació fins a situar-la entre el 7% i el 8% del PIB en un termini de deu anys. La iniciativa busca atraure activitat d’alt valor afegit i posicionar Andorra com un referent internacional en aquest àmbit.

