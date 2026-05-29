Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La segona jornada del Tast a la Rambla. | Andorra Turisme
El Periòdic d'Andorra
Promoció exterior de la gastronomia

Andorra porta la seva gastronomia d’alta muntanya al Tast a la Rambla de Barcelona amb xefs i productes del país

La delegació andorrana oferirà demostracions culinàries i tastos per reforçar la projecció internacional del sector culinari del Principat

Andorra serà aquest divendres la protagonista de la segona jornada del Tast a la Rambla de Barcelona amb una programació destinada a promocionar la Gastronomia d’Alta Muntanya i els productes del país. La iniciativa forma part del Pla gastronòmic impulsat per Andorra Turisme per reforçar el posicionament internacional de la cuina andorrana.

La representació del Principat comptarà amb dos dels seus ambaixadors gastronòmics. Rodrigo Martínez, xef del restaurant Beç, oferirà el showcooking ‘L’essència del producte en la cuina d’alçada’, mentre que Jordi Grau, de l’Ibaya, protagonitzarà la sessió ‘Creativitat i territori en la Gastronomia d’Alta Muntanya’.

Els xefs Rodrigo Martínez i Jordi Grau encapçalen una jornada dedicada a la cuina i territori

La programació es completarà amb un tast de vins andorrans de Casus Belli, Borda Sabaté i Casa Auvinyà, conduït pel sommelier Frederic Oliva, així com una degustació de formatges de Casa Raubert i El Batall guiada per l’expert Enric Canut.

A més, Andorra reforçarà la presència de la marca Gastronomia d’Alta Muntanya amb la projecció d’un vídeo promocional de l’Andorra Taste i un espai expositiu amb productes del país, entre els quals hi haurà embotits de Cal Jordi. La participació en aquest festival gastronòmic s’emmarca en l’estratègia d’Andorra Turisme per convertir la gastronomia en un dels principals elements de promoció i diferenciació internacional del Principat.

Rodrigo Martínez

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els impulsors d’Habitacions.ad es reuniran amb l’Executiu per abordar el futur del projecte d’habitatge compartit
El COAA adverteix que les futures moratòries urbanístiques obligaran el sector a adaptar-se a un nou escenari
Eduard Tarrés: «La cultura ciclista només es pot construir quan es creen infraestructures i se’ls dona sentit»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La calor toca sostre aquest divendres amb màximes de 31 graus abans d’un lleuger descens el cap de setmana
  • Societat
Espot reforça vincles amb Eslovàquia en una visita marcada pel conveni de doble imposició i l’Acord amb la Unió Europea
  • Societat
Els Premis d’Arquitectura aspiren a créixer i projectar el talent local més enllà del país en futures edicions
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
  • Parròquies
La Fira del vehicle d’ocasió tanca amb una seixantena de cotxes venuts malgrat una afluència inferior a la de l’any passat
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu