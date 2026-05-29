Andorra porta la seva gastronomia d’alta muntanya al Tast a la Rambla de Barcelona amb xefs i productes del país

Andorra serà aquest divendres la protagonista de la segona jornada del Tast a la Rambla de Barcelona amb una programació destinada a promocionar la Gastronomia d’Alta Muntanya i els productes del país. La iniciativa forma part del Pla gastronòmic impulsat per Andorra Turisme per reforçar el posicionament internacional de la cuina andorrana.
La representació del Principat comptarà amb dos dels seus ambaixadors gastronòmics. Rodrigo Martínez, xef del restaurant Beç, oferirà el showcooking ‘L’essència del producte en la cuina d’alçada’, mentre que Jordi Grau, de l’Ibaya, protagonitzarà la sessió ‘Creativitat i territori en la Gastronomia d’Alta Muntanya’.
La programació es completarà amb un tast de vins andorrans de Casus Belli, Borda Sabaté i Casa Auvinyà, conduït pel sommelier Frederic Oliva, així com una degustació de formatges de Casa Raubert i El Batall guiada per l’expert Enric Canut.
A més, Andorra reforçarà la presència de la marca Gastronomia d’Alta Muntanya amb la projecció d’un vídeo promocional de l’Andorra Taste i un espai expositiu amb productes del país, entre els quals hi haurà embotits de Cal Jordi. La participació en aquest festival gastronòmic s’emmarca en l’estratègia d’Andorra Turisme per convertir la gastronomia en un dels principals elements de promoció i diferenciació internacional del Principat.