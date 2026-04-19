Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Establir-ho com a model específic

Andorra Endavant defensa que “el ‘coliving’ no és per als residents” i el situa com a solució per als temporers

El grup liderat per Carine Montaner afirma que és “la solució urgent per dignificar l'estada de treball i desbloquejar el mercat de lloguer”

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha defensat que el model de coliving s’ha d’orientar als treballadors temporers i no als residents de llarga durada en el context actual del mercat de lloguer. “El coliving no és per als residents”, remarquen, alhora que el defineixen com “la solució urgent per dignificar l’estada de treball dels temporers i desbloquejar el mercat de lloguer”. Segons la formació, durant les temporades d’hivern i d’estiu es produeixen situacions de sobreocupació en habitatges, amb temporers que arriben a compartir pisos en condicions que consideren inadequades. En aquest sentit, apunten que es poden donar casos de “12 o fins a 15 persones” en un mateix pis o habitacions compartides “amb manca total d’intimitat”, fet que, asseguren, repercuteix tant en la qualitat de vida d’aquest col·lectiu com en la disponibilitat d’habitatges per als residents.

Davant d’aquesta situació, Andorra Endavant planteja establir el coliving com un model específic per a temporers mitjançant un reglament propi que en defineixi les condicions. L’objectiu, indiquen, és garantir “qualitat, ordre i dignitat” en aquest tipus d’allotjament. Així, la proposta inclou que cada treballador disposi d’una habitació privada amb televisió, assegurant la intimitat durant la seva estada al país, així com la incorporació de zones comunes compartides, com cuines, sales de descans o serveis com bugaderia o menjador.

Segons el grup parlamentari, aquest model permetria una doble actuació: millorar les condicions dels temporers i, alhora, alliberar habitatges del mercat residencial per als residents de llarga durada. Finalment, Andorra Endavant considera imprescindible que el Govern impulsi un marc normatiu específic per desenvolupar aquesta fórmula. En aquest sentit, insisteixen en la necessitat d’un entorn regulador que aporti seguretat i faciliti la implicació del sector privat, i conclouen que regular el coliving per a temporers “no és només una opció, és una necessitat per protegir el dret a l’habitatge dels residents i garantir condicions dignes per a tots”.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
  • Política
  • Política
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu