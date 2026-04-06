Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Infants a la casa de colònies d'Engolasters l'estiu passat. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Edicte

Escaldes posa en marxa la fase clau de la futura casa de colònies d’Engolasters, centrada ara en els principals serveis

Inclourà l'habilitació de banys, la instal·lació d'un espai d'office-cuina i la construcció de les infraestructures de subministrament i sanejament

El Comú d’Escaldes-Engordany ha convocat de manera oficial el concurs públic per contractar la construcció d’espais per a instal·lacions i serveis a les cases de colònies d’Engolasters. L’edicte publicat al BOPA correspon a la tercera fase del projecte de la casa de colònies, centrada en la construcció de l’edifici, la qual aglutinarà els principals serveis del complex. Les ofertes s’han de presentar exclusivament de forma electrònica a través de la plataforma de licitació de la corporació abans de les 15.00 hores del proper 18 de maig.

Segons s’explica des del comú, aquesta fase inclourà l’habilitació de banys i dutxes per a nens i nenes, així com la instal·lació d’un espai d’office-cuina. El projecte contempla, igualment, la construcció de totes les infraestructures bàsiques de subministrament i sanejament necessàries per al correcte funcionament de l’equipament, incloent-hi el dipòsit d’aigua potable, les fosses sèptiques i la xarxa d’aigua i desguàs fins als diferents serveis. Aquesta part, però, estarà enllestida després de l’estiu.

Cal recordar que, a finals del mes de febrer, la corporació anunciava l’ampliació de la casa de colònies per a encabir fins a 36 llits de cara a aquest estiu. En aquest sentit, detalla que les obres van en el termini previst i estarà a punt per al període de vacances. Així, s’aconseguirà més capacitat i la voluntat és que hi puguin fer estades nens i nenes que, per edat, és més complicat que puguin anar fins a Ràmio. A més, com que la tercera fase no estarà encara enllestida, s’habilitaran lavabos i un servei de càtering, com ja es va fer l’any passat.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu