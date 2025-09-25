Escaldes inaugura el Projecte Caldes amb espais renovats, art públic i aigua termal com a fil conductor

El Comú d’Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dijous el Projecte Caldes, una intervenció urbana i artística que ha transformat la part històrica de la parròquia i que té com a eix central l’aigua termal. La presentació ha comptat amb l’obra ‘L’aigua i la forma de l’artista’ Javier Balmaseda, que simbolitza el vincle entre patrimoni i identitat.
La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que el Projecte Caldes “és un espai viu, pensat perquè els infants hi juguin, els veïns gaudeixin dels beneficis de l’aigua termal i els visitants hi descobreixin la història i la identitat de la parròquia”. Segons ha dit, “és alhora un homenatge al passat i una aposta clara de futur”.
El projecte, sorgit d’un concurs d’idees convocat el 2020, ha permès la renovació de la plaça del Madriu, l’embelliment del passeig del riu i la integració del patrimoni històric. També s’han creat nous espais de convivència i s’han millorat els accessos. “L’aigua va ser clau per projectar Andorra més enllà de les nostres fronteres i per impulsar la transformació econòmica del segle XX. Per això avui l’aigua torna a ocupar el centre del nostre relat col·lectiu”, ha remarcat Gili.
El cònsol menor, Quim Dolsa, ha subratllat que l’actuació “és també vida quotidiana”, posant en relleu la millora urbana i la creació de nous punts de trobada. Durant l’acte s’ha fet un record a Rui Paulo Dos Anjos Fernandes, treballador que va perdre la vida en un accident laboral mentre es desenvolupaven les obres. A la plaça del Madriu s’ha instal·lat una placa en la seva memòria.
La inauguració ha inclòs la projecció del documental Projecte Caldes. La història d’una transformació i una visita teatralitzada per la zona. L’acte ha culminat amb el tall de cinta oficial a la plaça del Madriu.
La celebració coincideix amb la vigília del Caldes Festival, que començarà aquest divendres i omplirà la zona històrica d’activitats culturals fins diumenge, amb música, dansa, tallers i arts escèniques, consolidant així el nou pol d’atracció per a ciutadans i visitants.