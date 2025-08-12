Escaldes-Engordany reobre la piscina comunal gratuïtament davant un nou episodi de calor intensa

El comú d’Escaldes-Engordany mantindrà l’accés lliure a la piscina comunal aquest dimarts i dimecres, coincidint amb la prealerta per calor emesa per Protecció Civil. La iniciativa, ja aplicada divendres passat, podria estendre’s en funció de l’evolució meteorològica. L’objectiu és proporcionar un lloc adequat per alleujar la calor i descansar en les hores de màxima intensitat tèrmica.
En paral·lel, i com a resposta a l’alerta de nivell 2 per perill d’incendis que afecta el centre i sud del país, la corporació comunal ha ordenat el tancament de totes les graelles dels berenadors. Aquesta mesura es mantindrà activa mentre persisteixin les condicions extremes, amb la finalitat de minimitzar riscos i preservar la seguretat i el medi natural.