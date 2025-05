Revitalització del centre històric

Escaldes-Engordany inaugura la nova plaça de l’Església com a símbol de cohesió ciutadana

L’espai, de més de mil metres quadrats, inclou un aparcament soterrani, zones de passeig per a vianants i un mural il·lustrat per Pilarín Bayés

“Un espai que simbolitza la nostra voluntat de revitalitzar la part històrica de la parròquia i de crear nous espais de trobada i convivència pel gaudi de la ciutadania”, ha afirmat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, durant la inauguració de la plaça de l’Església, un nou espai públic al cor del nucli antic.

La nova plaça disposa d’una superfície oberta de més de mil metres quadrats, envoltada per una zona exclusivament per a vianants. A més, inclou un aparcament soterrani amb capacitat per a un centenar de vehicles. Aquesta actuació forma part d’un conjunt d’intervencions destinades a transformar l’entorn i revaloritzar un espai que, segons Gili, “estava una mica envellit perquè no s’hi havia invertit recentment”.

Un dels elements destacats és un mural de grans dimensions creat per la reconeguda il·lustradora catalana Pilarín Bayés, amb gairebé 30 metres de llarg i prop de dos metres d’alçada. L’obra ofereix un recorregut visual per la geografia, la cultura i les tradicions d’Escaldes-Engordany.

El mural de la nova plaça de l’Església creat per Pilarín Bayes. | ANA/M.R

La cònsol també ha indicat que, a partir de diumenge, un cop finalitzin els Jocs dels Petits Estats, es preveu la instal·lació de punts de restauració temporals, com ara ‘food trucks’. Paral·lelament, s’estan ultimant dos espais destinats a convertir-se en establiments de restauració, com un bar o un restaurant, encara en fase de definició. “Volem que siguin espais que donin vida a aquesta plaça i a la parròquia”, ha declarat Gili.

L’actuació s’emmarca en el projecte global de dinamització del centre històric i busca reforçar el sentiment de pertinença entre els residents, alhora que esdevé un punt d’atracció per als visitants. “És important tenir aquest punt per poder seure i fer un cafè mentre els nens juguen, o mentre s’espera una cerimònia, com una comunió o un casament”, ha afegit la mandatària comunal. Finalment, Gili ha recordat que encara hi ha projectes en curs, com la finalització de la Borda Gabriel o la cartelleria explicativa de Caldes.