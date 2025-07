Festivitat

Escaldes-Engordany celebra amb èxit el ball de Santa Anna i clou la festa major d’enguany

L’acte ha comptat amb una gran assistència i ha tancat una festivitat marcada per la tradició molt present a les activitats

Un any més la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany s’ha tornat a omplir de persones que han volgut gaudir d’un dels actes centrals de la festa major de la parròquia, el ball de Santa Anna. Un any més, l’esbart Santa Anna ha ofert els tradicionals balls i l’esdeveniment ha acabat amb autoritats, públic i dansaires compartint la dansa.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que durant els diferents actes de festa major s’ha “vist assistència, ganes de festa” i ha valorat que “s’ha vist un any més que la gent té ganes de festa”. A més ha subratllat que els escenaris en què es desenvolupen els actes són “acollidors” i que aquest any s’ha pogut gaudir fins i tot d’una mica més de mercat i de propostes a la part alta. Per tot plegat s’ha mostrat satisfeta que tot hagi anat “bé”.

I és que Escaldes-Engordany posa aquest dissabte el colofó a la festa major. El ball de tarda amb l’orquestra Maravella, les propostes per als més petits com els personatges Disney a les set de la tarda, el tast de cervesa (també a les set) a més del castell de focs (dos quarts d’onze de la nit), el ball de nit amb l’orquestra Maravella (a les onze de la nit) i el concert Un viatge als 90s, també a les onze, serviran per posar el punt final a la festa d’aquest any.