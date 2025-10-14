Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La consellera de Concòrdia, Núria Segués, en la presentació de la proposta. | Concòrdia
Alex Montero Carrer
Resposta a la proposta de Concòrdia

Entitats socials i de gènere valoren positivament la proposta d’elevar l’edat de consentiment sexual als 16 anys

L’IAD i el Fòrum de la Joventut coincideixen que la mesura reforça la protecció dels menors, tot i reclamar més educació sexual i sensibilització

Diverses entitats del país, en declaracions a EL PERIÒDIC, han valorat positivament la proposta legislativa presentada per Concordia per modificar el Codi Penal i elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys. Tant l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), com el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) consideren que la iniciativa pot reforçar la protecció dels infants i adolescents davant situacions de vulnerabilitat.

Concòrdia aposta per elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys per reforçar la protecció dels menors

Llegir

La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, ha recordat que aquesta modificació “és coherent amb les recomanacions fetes tant per l’Institut com pels organismes internacionals”. Segons ha explicat, l’IAD ja va incloure aquesta proposta en el seu informe Dones i Igualtat 2023, on recomanava “legislar detalladament al voltant del consentiment de les pràctiques sexuals i augmentar l’edat mínima legal de 14 a 16 anys”.

Pallarés ha assenyalat que la recomanació “respon també als requeriments del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides i del Comitè de Lanzarote del Consell d’Europa”, els quals han instat Andorra a adaptar la seva legislació per reforçar la protecció dels menors. “La proposta de Concordia està en coherència amb aquestes demandes i amb la línia de treball que defensem des de fa un any”, ha indicat, tot afegint que espera “una acollida positiva al debat parlamentari”.

Des del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, s’ha expressat una valoració similar. L’entitat considera que “la revisió de l’edat de consentiment sexual pot ser favorable per a la protecció dels infants i adolescents davant situacions de vulnerabilitat”. El Fòrum subratlla, però, que “aquest canvi legal no serà suficient si no va acompanyat d’una educació sexual integral i de qualitat”, tant per a joves com per a la societat en general. “L’educació ha de parlar de consentiment, de límits, de respecte i de prevenció de conductes abusives, perquè la llei per si sola no canvia mentalitats”, han remarcat.

La presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, Mònica Codina, també s’ha mostrat favorable a la iniciativa, que ha qualificat de “mesura positiva”, tot i admetre que l’associació “s’ha assabentat per la premsa” i encara no ha pogut valorar el text en detall. Altrament, des d’aquest mitjà, s’ha intentat contactar amb la presidenta de Stop Violències, Vanesa Mendoza, per conèixer la seva posició sobre la proposta, però no s’ha rebut cap resposta.

Comparteix
Notícies relacionades
Forné reclama transparència i col·laboració amb la Batllia en el cas de les pensions investigat pel comú
La FAF agraeix a la UEFA i a la FIFA el suport econòmic en la inauguració de l’estadi: “Vam estar a punt de no fer-ho”
El Centre de Benestar, amb l’objectiu de donar eines per protegir els menors i obrir durant el segon semestre del 2026

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
González rebutja un sobrecost del 20% a la plaça del Poble i assegura que el projecte encara està en execució
  • Parròquies, Societat
Nazzaro desmenteix canvis horaris a la Casa Pairal i demana a l’oposició evitar la desinformació
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella licita la rehabilitació d’un habitatge al carrer del Puial per incorporar-lo al Programa Reviu
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Nazzaro desmenteix canvis horaris a la Casa Pairal i demana a l’oposició evitar la desinformació
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella licita la rehabilitació d’un habitatge al carrer del Puial per incorporar-lo al Programa Reviu
  • Parròquies, Societat
La 33a Mostra Gastronòmica d’Andorra tindrà el vi com a protagonista i reunirà dos restaurants amb estrella Michelin
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu