Entitats socials i de gènere valoren positivament la proposta d’elevar l’edat de consentiment sexual als 16 anys

Diverses entitats del país, en declaracions a EL PERIÒDIC, han valorat positivament la proposta legislativa presentada per Concordia per modificar el Codi Penal i elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys. Tant l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), com el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) consideren que la iniciativa pot reforçar la protecció dels infants i adolescents davant situacions de vulnerabilitat.
La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, ha recordat que aquesta modificació “és coherent amb les recomanacions fetes tant per l’Institut com pels organismes internacionals”. Segons ha explicat, l’IAD ja va incloure aquesta proposta en el seu informe Dones i Igualtat 2023, on recomanava “legislar detalladament al voltant del consentiment de les pràctiques sexuals i augmentar l’edat mínima legal de 14 a 16 anys”.
Pallarés ha assenyalat que la recomanació “respon també als requeriments del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides i del Comitè de Lanzarote del Consell d’Europa”, els quals han instat Andorra a adaptar la seva legislació per reforçar la protecció dels menors. “La proposta de Concordia està en coherència amb aquestes demandes i amb la línia de treball que defensem des de fa un any”, ha indicat, tot afegint que espera “una acollida positiva al debat parlamentari”.
Des del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, s’ha expressat una valoració similar. L’entitat considera que “la revisió de l’edat de consentiment sexual pot ser favorable per a la protecció dels infants i adolescents davant situacions de vulnerabilitat”. El Fòrum subratlla, però, que “aquest canvi legal no serà suficient si no va acompanyat d’una educació sexual integral i de qualitat”, tant per a joves com per a la societat en general. “L’educació ha de parlar de consentiment, de límits, de respecte i de prevenció de conductes abusives, perquè la llei per si sola no canvia mentalitats”, han remarcat.
La presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, Mònica Codina, també s’ha mostrat favorable a la iniciativa, que ha qualificat de “mesura positiva”, tot i admetre que l’associació “s’ha assabentat per la premsa” i encara no ha pogut valorar el text en detall. Altrament, des d’aquest mitjà, s’ha intentat contactar amb la presidenta de Stop Violències, Vanesa Mendoza, per conèixer la seva posició sobre la proposta, però no s’ha rebut cap resposta.