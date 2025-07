Acció conjunta per protegir els col·lectius vulnerables

Entitats animalistes s’alineen amb la recollida de signatures per limitar els petards fora de les dates festives

La iniciativa impulsada per Esther Bertrán denuncia el patiment i reclama una regulació més estricta davant els efectes de la pirotècnia

La iniciativa d’una veïna d’Escaldes-Engordany per limitar l’ús de petards a la nit de Sant Joan i evitar-ne l’ús durant dies previs i posteriors ha trobat el suport de tres entitats de protecció animal del país. Les associacions ARPA, Ronronejand i el Centre de Protecció Caní s’han posicionat a favor de la recollida de signatures que pretén posar fi a les molèsties que genera la pirotècnia, tant per als animals com per a les persones vulnerables.

Segons Jesús Cardesín, responsable del Centre de Protecció Caní, la promotora de la campanya és una antiga voluntària molt implicada en el benestar dels gossos. “L’Esther venia a estar amb els gossos més especials, amb una sensibilitat molt gran. Aquesta acció és fruit de la seva preocupació real per tot el que pateixen els animals amb els petards”. Cardesín ha explicat que la iniciativa busca no només protegir els gossos, sinó també altres espècies com ocells o gats, així com evitar riscos per a la fauna salvatge.

Des de l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA), el seu president Jaume Villamajó ha assenyalat que el tema ha estat compartit amb els membres de l’entitat. “Al nostre xat, on hi ha unes 150 persones, s’ha difós la proposta i també els punts on es pot signar. La gent ja n’està al cas”, ha afirmat. Villamajó ha afegit que aquesta problemàtica no afecta només els animals: “També hi ha persones amb discapacitats auditives o sensibilitats neurològiques, que pateixen igual o més que els animals”. Per a ell, caldria aplicar el model d’algunes parròquies que han optat per alternatives com espectacles de drons, tal com ja s’ha fet a Sant Julià de Lòria.

En aquest mateix sentit, Cardesín ha remarcat que, malgrat que el Centre de Protecció Caní es troba allunyat del nucli urbà i no pateix directament les conseqüències dels petards, sempre tenen cura de mantenir personal voluntari al centre durant aquests dies. “Sempre hem tingut la sort que el nostre entorn és més tranquil, però no deixem res a l’atzar, per si algú es deixa portar per l’alegria de la festa”.

D’altra banda, la presidenta de Ronronejand, Beatriu Montalvo, ha anat més enllà i ha denunciat que hi ha cassos que arriben a ser extrems, on les persones amb menys sensibiltat s’apropen a les colonies de gats i es dediquen a llençar pirotècnia al voltant, fins i tot a fer malbé les instal·lacions d’aquestes durant la nit de Sant Joan. “Van malmetre mantes, dispensadors de pinso, i nosaltres no rebem cap tipus de subvenció. Tot surt de les voluntàries. És un atac injust i dolorós”. Montalvo ha lamentat que el context de festa pugui emparar actes com aquest i ha posat el focus en la venda de material pirotècnic: “S’està venent pirotècnia gairebé professional a joves de 18 anys. És perillós i totalment desproporcionat”.

Totes tres entitats coincideixen a reivindicar que, si bé la revetlla de Sant Joan és una tradició cultural arrelada, l’ús de petards hauria de limitar-se exclusivament a la nit del 24 de juny. “No pot ser que des de l’1 de juny fins a finals de mes estiguem sentint petards cada dia”, ha dit Villamajó. Altrament, Montalvo ha recalcat que “no calen els petards. Hi ha alternatives que no causen dany”, en línia amb l’objectiu de la recollida de signatures, la qual pretén visibilitzar aquest malestar i demanar una regulació més estricta. “És una acció per obrir els ulls i veure què es pot fer per minimitzar el problema”, ha apuntatCardesín.

Recollida de signatures

Les persones que vulguin donar suport a la petició poden signar presencialment en diversos establiments del país com la Botiga Món Animal, Aquahobby And, Perruqueria Stop Model, Bones Companyies Andorra, Joieria Gemador, Veterinària Les Valls, Kissos Andorra, Botiga Animalada, el Griu Hospital Veterinari, Ser Animals, Art Mascota, Tibet by Gerd i Passeja’m. A més, l’associació Ronronejand facilita la recollida a través del seu entorn de voluntàries i per mitjà de contactes a xarxes socials per fer arribar els fulls de signatures de forma directa.