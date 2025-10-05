Engolasters acollirà l’Escape Game, la llegenda de les castanyes, una aventura familiar plena d’enigmes i misteri

Engolasters es convertirà en l’escenari d’una activitat diferent, plena de misteri i aventura. El pròxim 18 d’octubre, la zona acollirà l’Escape Game: La llegenda de les castanyes d’Engolasters, una proposta original per gaudir en família i, al mateix temps, descobrir històries i tradicions vinculades al territori.
La iniciativa forma part del projecte Reviu Ràmio i pretén oferir una experiència lúdica i participativa en un entorn natural com és Engolasters. Els participants es veuran immersos en una aventura plena d’enigmes i reptes, guiada per un personatge molt especial i arrelat a la tardor. En aquest cas, la castanyera serà la clau per resoldre els misteris que envolten Engolasters i per avançar en la història.
L’activitat es desenvoluparà a partir de les 16.15 hores i tindrà el seu punt d’inici davant l’antiga casa dels guardes d’Engolasters. La mateixa està pensada per a famílies que hauran d’assumir un preu de 10,70 euros per unitat familiar. Les places són limitades i, per aquest motiu, és imprescindible fer una inscripció prèvia a través de la web del comú. El període d’inscripcions s’obrirà el 6 d’octubre i s’allargarà fins al 15 d’octubre.