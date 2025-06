Gestió ambiental amb visió futura

Encamp impulsa un pla forestal de 17 anys per millorar la gestió sostenible, la biodiversitat i la prevenció d’incendis

La parròquia invertirà més d’un milió d’euros en actuacions silvícoles, camins estratègics i restauració d’espais naturals envellits

El Comú d’Encamp ha aprovat el nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per al període 2025-2041, que preveu la planificació i conservació de les masses forestals de la parròquia durant els pròxims disset anys. El document, que substitueix l’anterior pla ja caducat, fixa com a objectiu principal el tractament silvícola de 379 hectàrees de zones prioritàries, tot garantint una gestió sostenible dels boscos comunals.

La inversió estimada per desenvolupar el pla oscil·la entre 50.000 i 73.000 euros anuals, amb una despesa total prevista d’1.049.408 euros fins al 2041. El document ha estat redactat per l’empresa especialitzada Silvagrina SL i ha rebut l’informe favorable de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra (CENBA).

“El pla vol garantir el futur del nostre entorn natural i assegurar que els boscos d’Encamp siguin un espai viu, segur i valuós”, ha afirmat el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba. Segons ha explicat, “hi ha la voluntat de donar un impuls decidit a la gestió forestal”.

El nou PTGMF posa l’accent en la multifuncionalitat dels boscos, la conservació de la biodiversitat, la reducció del risc d’incendis i la millora de la resiliència forestal davant el canvi climàtic. Entre les actuacions més destacades hi ha la consolidació d’espais oberts per a pastura, la restauració de zones envellides i la construcció de nous camins forestals estratègics, com els d’Engolasters, Solà d’Encamp i Feritxet, per afavorir la gestió activa i la prevenció d’incendis.

El pla també inclou informació detallada del mostreig forestal realitzat i descriu diversos tractaments silvícoles aplicats en parcel·les específiques. A més, estableix una planificació anual de les actuacions en diverses zones boscoses de la parròquia com el bosc del Moretó i Envalira (dividit en quatre fases), la Coma del Favar d’Engolasters, les Pardines, les Neres, la Pinatella dels Cortals, el bosc Negre i altres indrets d’alt valor ecològic i paisatgístic.