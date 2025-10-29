Encamp impulsa la reforma integral de l’alberg de la Baronia amb un projecte d’arquitectura sostenible i funcional

El Comú d’Encamp ha obert el procés de licitació per seleccionar l’equip redactor i director de la reforma global de l’alberg de la Baronia. Aquesta convocatòria nacional s’emmarca dins del pla de modernització dels equipaments comunals i té com a finalitat actualitzar un espai amb més de tres dècades de trajectòria en activitats infantils i juvenils.
El projecte preveu una transformació completa de l’immoble, tant a nivell interior com exterior. S’hi inclourà la substitució del mobiliari i la renovació de totes les instal·lacions. La proposta arquitectònica haurà d’incorporar materials sostenibles i de llarga durada, amb l’objectiu de dotar l’edifici d’una estètica contemporània i adaptada a l’entorn de muntanya.
La reforma preveu una imatge contemporània amb materials sostenibles que harmonitzin l’edifici amb el paisatge d’Encamp.
Segons la cònsol major, Laura Mas, la intervenció permetrà disposar d’un alberg més eficient, còmode i accessible per als usuaris. En la mateixa línia, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha remarcat la voluntat de mantenir aquest espai com a referent per a les activitats destinades a infants i joves del territori.
La remodelació també facilitarà nous usos, com ara estades formatives o trobades institucionals, seguint l’exemple d’altres ocasions en què l’equipament ha acollit cursos especialitzats del cos de Policia.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins a l’11 de desembre del 2025 a les 17.00 hores mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Un cop adjudicada la redacció del projecte, els responsables disposaran d’un termini màxim de tres mesos per completar-lo.
El comú preveu licitar durant el 2026 les obres d’execució, planificades per interferir al mínim en les activitats habituals de l’alberg durant les vacances escolars.