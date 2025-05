Iniciatives per a la gent gran

Encamp es converteix en la setena parròquia al programa de prevenció de fragilitat de persones majors de 65 anys

Amb l'adhesió d'aquest últim poble, el projecte de detecció d'embelliment consolida l’esforç conjunt de tot el territori i suma valor afegit

El Comú d’Encamp ha signat un conveni avui amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per formar part de la prova pilot destinada a detectar i prevenir la fragilitat en les persones majors de 65 anys de la parròquia. En aquest sentit, l’acord ha estat signat per la cònsol major, Laura Mas, i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan. Per això, Mas ha destacat la importància de formar part d’aquesta iniciativa, ja que és una “molt bona col·laboració entre les diferents institucions per poder seguir treballant per la gent gran de la nostra parròquia”.

Amb aquesta incorporació, Encamp es converteix en la setena i darrera parròquia que restava per participar en el projecte, posant el punt final a quatre anys d’avaluació poblacional arreu del país. La participació encampadana aporta un valor afegit al projecte, consolidant l’esforç conjunt de tot el territori i reafirmant el compromís de la parròquia amb la salut i el benestar de les persones grans.

A més, el programa s’emmarca en el projecte APTITUDE POCTEFA, una iniciativa transpirinenca que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar alhora els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència.

Detecció de casos de fragilitat

En el marc de la notícia, convé recordar que en el mes de març, el Servei d’Envelliment i Salut del SAAS duu a terme a Encamp el cribratge i l’avaluació de la població major de 65 anys per identificar situacions de fragilitat i poder oferir accions de prevenció personalitzades. Al mes de juny, es preveu completar les valoracions de totes aquelles persones que encara no han estat avaluades.

Per a tots els interessats en formar part del cribratge, o per a més informació sobre la iniciativa, es pot contactar amb el Departament d’Afers Socials del Comú d’Encamp a través del telèfon +376 731 670 o al correu electrònic socials@encamp.ad

Per dur a terme el cribratge es valoren dominis clau de la capacitat intrínseca, com la cognició, la motricitat, la vitalitat, l’estat psicològic i la funció sensorial. Unes avaluacions que es realitzen amb l’eina ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organització Mundial de la Salut, sent un instrument validat internacionalment per detectar precoçment la fragilitat i orientar intervencions personalitzades.

Cal citar que les conclusions d’aquest estudi permetran obtenir dades reals sobre l’estat físic, cognitiu i emocional de la població gran d’Encamp i identificar al mateix temps a les persones en situació de risc, per tal de proposar accions específiques que ajudin a mantenir la seva autonomia i qualitat de vida.