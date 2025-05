Iniciatives per fer front a la crisi

Encamp dona impuls als ajuts d’habitatge i registra dues primeres assignacions en menys de quatre mesos

La corporació confia que les campanyes incrementin la participació en els quatre programes destinats a facilitar l’accés residencial

Els primers efectes dels nous programes d’ajuda per l’habitatge impulsats pel Comú d’Encamp ja comencen a ser visibles. En gairebé quatre mesos de funcionament, la corporació ha concedit dues ajudes: una dins del programa ‘Respira’ i una altra a través de la iniciativa ‘Compartir +60’, adreçada a fomentar la convivència entre generacions. A més, hi ha dues sol·licituds més en tràmit relacionades amb el mateix programa Respira.

La consellera d’Afers Socials, Gent Gran i Recursos Humans del comú, Sílvia Ramond, ha valorat positivament aquest inici, tot destacant l’elevat interès que estan mostrant els ciutadans. Segons Ramond, el nombre de peticions d’informació rebudes ja és, en si mateix, un indicador favorable, tenint en compte que la campanya de comunicació acaba de començar. Ha subratllat que les dues primeres concessions arriben en un moment inicial del desplegament dels programes, i que això indica que el projecte està generant una bona resposta.

L’ordenació comunal que regula aquestes ajudes es va aprovar a finals del mes de gener. Ara, amb la campanya informativa en marxa, el Comú confia que més persones se sumin a les iniciatives, especialment aquelles relacionades amb la borsa d’habitatge compartit. El projecte ‘Compartir +60’ busca connectar menors de seixanta anys amb propietaris de més de seixanta anys que tinguin disponibilitat d’allotjament, i segons la corporació, té un gran potencial d’èxit.

En aquest sentit, aquest dimarts s’ha celebrat una sessió informativa dirigida principalment a la gent gran de la parròquia per explicar el funcionament dels programes. Durant la trobada, diversos assistents han plantejat dubtes, com ara si una persona que viu de lloguer pot posar a disposició un habitatge per compartir. Des del comú s’ha aclarit que això no és possible, ja que per inscriure’s a la borsa intergeneracional cal ser propietari de l’habitatge.

Tot i que encara són pocs els ajuts formalment concedits, la corporació valora l’impacte inicial de la iniciativa i destaca l’establiment de vincles amb altres institucions que treballen en la mateixa línia. Ramond ha explicat que ja s’han tramès sol·licituds a l’Institut Nacional de l’Habitatge, cosa que reforça la coordinació institucional i afavoreix una millor implementació de les polítiques públiques.

El pròxim 29 de maig es durà a terme una nova sessió informativa, en aquest cas adreçada especialment al col·lectiu jove, tot i que l’assistència estarà oberta a qualsevol persona interessada. L’objectiu serà aprofundir en les mesures que poden facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves, com ara el programa ‘Primer Pas’, destinat a donar suport durant els primers mesos de lloguer per afavorir l’emancipació.