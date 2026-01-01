Encamp adjudica la senyalització digital dels aparcaments públics de la parròquia per millorar la seva gestió

El Comú d’Encamp ha fet pública aquest dimecres l’adjudicació del projecte de senyalització de les places d’aparcament disponibles a la parròquia. El contracte ha estat atorgat a l’empresa Maviparq 09 SL per un import total de 78.775 euros.
La iniciativa s’inscriu dins les actuacions impulsades pel comú amb l’objectiu d’optimitzar la mobilitat i millorar l’eficiència de l’estacionament públic a la Encamp. El projecte també busca facilitar l’aparcament i oferir una experiència més àgil als conductors que circulen per la localitat.
Segons el plantejament previst, els usuaris podran conèixer en tot moment la disponibilitat de places als aparcaments comunals mitjançant sistemes de senyalització digital. Aquesta informació permetrà als conductors decidir on estacionar el vehicle en funció de les places lliures existents en cada moment.