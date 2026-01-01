Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una zona d'aparcament d'Encamp. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat i estacionament comunal

Encamp adjudica la senyalització digital dels aparcaments públics de la parròquia per millorar la seva gestió

El projecte permetrà informar en temps real de les places lliures als aparcaments comunals mitjançant indicadors digitals visibles per als conductors

El Comú d’Encamp ha fet pública aquest dimecres l’adjudicació del projecte de senyalització de les places d’aparcament disponibles a la parròquia. El contracte ha estat atorgat a l’empresa Maviparq 09 SL per un import total de 78.775 euros.

L’adjudicació s’ha fet a l’empresa Maviparq 09 SL per un import global de 78.775 euros

La iniciativa s’inscriu dins les actuacions impulsades pel comú amb l’objectiu d’optimitzar la mobilitat i millorar l’eficiència de l’estacionament públic a la Encamp. El projecte també busca facilitar l’aparcament i oferir una experiència més àgil als conductors que circulen per la localitat.

Segons el plantejament previst, els usuaris podran conèixer en tot moment la disponibilitat de places als aparcaments comunals mitjançant sistemes de senyalització digital. Aquesta informació permetrà als conductors decidir on estacionar el vehicle en funció de les places lliures existents en cada moment.

Comparteix
Notícies relacionades
ARPA proposa un sistema amb gossos per millorar la recerca de persones vulnerables en sortides organitzades
Plaza subratlla que només “parla dels jugadors que té” i rebutja cap polèmica amb la direcció del MoraBanc
Andorra la Vella convoca un nou concurs per impulsar habitatge de lloguer regulat a Terra Vella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La desintervenció dels lloguers arribarà enmig de desnonaments, contractes curts i preus desbocats
  • Societat
Espot posa el focus en patrimoni i identitat mentre l’habitatge queda diluït al discurs de Cap d’Any
  • Societat, Successos
[Amb vídeo] Aldarulls a la plaça de la Rotonda per les cues davant la Creperia que obliguen a intervenir la policia
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella convoca un nou concurs per impulsar habitatge de lloguer regulat a Terra Vella
  • Parròquies, Societat
Encamp adjudica la senyalització digital dels aparcaments públics de la parròquia per millorar la seva gestió
  • Parròquies, Societat
La capital adjudica l’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés per 149.462 euros per millorar la seguretat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu