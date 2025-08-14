Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Dos infants en una de les activitats que s'organitzen a Encamp. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Programes infantils per conciliació familiar

Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda

Les activitats, amb places limitades i descomptes per famílies, es desenvoluparan a Encamp i al Pas de la Casa del 9 de setembre al 3 de juliol del 2026

A partir del 9 de setembre i fins al 3 de juliol del 2026, el Comú d’Encamp oferirà novament els serveis del Llaç d’Animació i de l’àrea de Jovent, adreçats a infants de tres a onze anys. Les activitats es duran a terme tant a Encamp com al Pas de la Casa i tindran caràcter educatiu i lúdic, amb continguts que es renovaran mensualment.

El Llaç d’Animació, per a nens i nenes de tres a cinc anys, inclou un servei de matí i un de tarda. El primer disposa de 30 places a Encamp i 25 al Pas de la Casa, amb horaris de 07.30 a 09.00 hores i de 08.30 a 09.30 hores, respectivament. El cost és de 38,40 euros mensuals, més un pagament únic de 42,20 euros per material pedagògic. El servei de tarda, amb 40 places a Encamp i 35 al Pas, funciona de 16.00 a 20.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores, amb una quota mensual de 36,40 euros i el mateix pagament per material.

Per als infants de sis a onze anys, l’àrea de Jovent ofereix serveis equivalents. Al matí, hi ha 35 places a Encamp i 25 al Pas de la Casa, amb els mateixos horaris i tarifes que al Llaç d’Animació. A la tarda, l’oferta és de 100 places a Encamp i 25 al Pas, amb horaris fins a les 20.30 hores i 20 hores, respectivament, i la mateixa quota mensual i pagament únic per material.

Les famílies amb Carnet Piolet tindran un descompte del 10% en qualsevol servei, i hi haurà una reducció del 20% per al segon germà o germana inscrit. Les inscripcions s’obriran el dimarts 19 d’agost a les 10.00 hores i es podran formalitzar en línia, al web del comú, o presencialment a les recepcions dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Societat
Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu