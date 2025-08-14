Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda

A partir del 9 de setembre i fins al 3 de juliol del 2026, el Comú d’Encamp oferirà novament els serveis del Llaç d’Animació i de l’àrea de Jovent, adreçats a infants de tres a onze anys. Les activitats es duran a terme tant a Encamp com al Pas de la Casa i tindran caràcter educatiu i lúdic, amb continguts que es renovaran mensualment.
El Llaç d’Animació, per a nens i nenes de tres a cinc anys, inclou un servei de matí i un de tarda. El primer disposa de 30 places a Encamp i 25 al Pas de la Casa, amb horaris de 07.30 a 09.00 hores i de 08.30 a 09.30 hores, respectivament. El cost és de 38,40 euros mensuals, més un pagament únic de 42,20 euros per material pedagògic. El servei de tarda, amb 40 places a Encamp i 35 al Pas, funciona de 16.00 a 20.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores, amb una quota mensual de 36,40 euros i el mateix pagament per material.
Per als infants de sis a onze anys, l’àrea de Jovent ofereix serveis equivalents. Al matí, hi ha 35 places a Encamp i 25 al Pas de la Casa, amb els mateixos horaris i tarifes que al Llaç d’Animació. A la tarda, l’oferta és de 100 places a Encamp i 25 al Pas, amb horaris fins a les 20.30 hores i 20 hores, respectivament, i la mateixa quota mensual i pagament únic per material.
Les famílies amb Carnet Piolet tindran un descompte del 10% en qualsevol servei, i hi haurà una reducció del 20% per al segon germà o germana inscrit. Les inscripcions s’obriran el dimarts 19 d’agost a les 10.00 hores i es podran formalitzar en línia, al web del comú, o presencialment a les recepcions dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa.