Lluita contra les adiccions

El nou Pla contra les drogodependències es coordinarà des d’una Taula Nacional impulsada pel ministeri de Salut

El projecte inclou diferents ministeris, comuns, el SAAS i diverses entitats socials per prevenir i tractar el consum de drogues

El Govern ha presentat aquest dimecres el nou Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD), una actualització ambiciosa del pla vigent des del 2004 que té com a objectiu principal coordinar i intensificar la lluita contra el consum i l’oferta de drogues al país. La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat la creació d’una Taula de treball, que vetllarà pel seguiment del Pla i que integra una àmplia representació institucional i social.

“El Pla incorpora una visió transversal i participativa, donant veu a totes les parts implicades”, ha destacat Mas, tot subratllant que era necessari “actualitzar el marc d’actuació per fer front a noves drogues, nous perfils de consum i noves realitats socials”. La Taula estarà adscrita al Ministeri de Salut i comptarà amb membres dels ministeris d’Afers Socials, Educació, Interior, Tributs i Fronteres, Cultura, Esports, Joventut, Agricultura, Turisme, Comerç, Indústria i Treball, així com dels comuns, el SAAS, el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA), el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA).

El nou pla s’articula en vuit línies estratègiques: la reducció de l’oferta de drogues, la promoció de la salut, la prevenció del consum, la detecció i atenció integral de les persones afectades, la capacitació dels col·lectius implicats, la divulgació d’informació, la vigilància i el seguiment del fenomen, i l’avaluació periòdica del pla. Aquestes línies es concretaran mitjançant plans d’actuació específics.

Pel que fa a la reducció de l’oferta, un dels àmbits més transversals, es preveu reforçar el control de l’entrada de substàncies al país i la col·laboració entre departaments. En paral·lel, s’impulsarà una línia educativa potent: “Hem dut a terme més de 240 tallers, arribant a gairebé 9.000 alumnes, i també s’han format pares, tutors i més de 100 professionals a través de la Universitat d’Andorra”, ha explicat la ministra.

També es manté l’aposta per les campanyes de conscienciació, com ara el missatge de consum zero d’alcohol i la prevenció del tabaquisme. “És important retardar l’edat d’inici del consum i fomentar el no consum entre la població jove”, ha afirmat la titular de la cartera de Salut.

Les dades recopilades fins a l’agost del 2024 indiquen que 672 persones adultes han estat identificades amb problemàtiques relacionades amb l’alcohol, una xifra que posa de manifest la necessitat de continuar reforçant la detecció i l’atenció integral.

El PNCD es defineix com una guia d’accions per als diferents actors implicats en la prevenció i abordatge de les drogodependències, mantenint l’essència del pla de 2004 però “adaptant-lo a les necessitats actuals”. Mas ha assegurat que la iniciativa “consolida els esforços dels darrers anys”, posant èmfasi tant en la reducció de l’oferta i l’accessibilitat a les substàncies tòxiques com en la promoció de la salut i la prevenció.