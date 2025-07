Normativa al sector del transport

Els joves podran ser conductors professionals des dels 18 anys amb la nova norma

Els residents temporals al Principat tindran sis mesos per obtenir el certificat i accedir a l’exempció transitòria

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el nou Reglament sobre la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, conegut com a CAP. La iniciativa, proposada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, té com a objectiu adaptar la formació dels conductors professionals a les necessitats del mercat actual i a les exigències de la normativa europea.

Una de les principals novetats és la rebaixa de l’edat mínima per accedir a la professió. Segons el Reglament, es podrà obtenir el CAP a partir dels 18 anys per a les categories C i CE (vehicles de mercaderies), i a partir dels 21 anys per a la categoria D (vehicles de viatgers), en comptes dels 24 actuals. També s’estableix l’accés als 18 anys per a les categories D1 i D1E en serveis regulars nacionals.

“La rebaixa d’edat busca que els joves no perdin l’interès per aquesta sortida professional”, ha afirmat Marsol, destacant que l’objectiu és “fer més atractiva la professió i garantir el relleu generacional al sector”.

El Reglament estableix que tots els conductors professionals hauran de superar una qualificació inicial i, posteriorment, una formació contínua cada cinc anys. Aquesta formació inclourà aspectes com la conducció defensiva i preventiva, l’anticipació de situacions de risc, el respecte als altres usuaris de la via i l’optimització del consum de carburant.

Aquesta formació serà impartida per entitats autoritzades pel Govern, que també en definirà la durada i contingut. “Es tracta de garantir que els conductors estiguin degudament preparats per afrontar els reptes actuals amb criteris de responsabilitat i compromís amb el servei públic”, ha remarcat la titular de la cartera de Presidència.

Una altra novetat destacada és la flexibilització de requisits per a les persones amb permís de residència temporal. Aquestes podran treballar en el sector del transport durant un màxim de sis mesos abans d’obtenir el CAP, sempre que el seu permís de conducció estigui reconegut en alguna de les categories aplicables. “Els treballadors residents temporers tindran sis mesos per acreditar que disposen del certificat CAP”, ha aclarit Marsol durant la roda de premsa.

També es preveu una exempció transitòria per a les persones que ja disposin del permís de conducció o l’obtinguin durant l’any següent a l’entrada en vigor del Reglament. Aquestes podran obtenir la certificació inicial si presenten un document que acrediti una experiència mínima de sis mesos com a conductor professional durant els últims cinc anys. En tots els casos, però, serà obligatori passar la formació continuada cada cinc anys.

El Reglament també reforça les condicions psicotècniques per obtenir els permisos de conduir de vehicles professionals, que seran “més estrictes i exigents”, segons ha apuntat Marsol.