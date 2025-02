Coopalsa presenta una demanda de nul·litat contra el laude arbitral

L’empresa Coopalsa, concessionària de diverses línies de transport públic, ha interposat avui una demanda de nul·litat davant el Tribunal Superior de Justícia contra el laude arbitral dictat en el conflicte col·lectiu impulsat pel Comitè d’Empresa. Segons el comunicat emès per la companyia, la decisió ha estat motivada per una sèrie d’“irregularitats en el procediment arbitral, per la manca d’imparcialitat de l’àrbitre i per la discrepància sobre la idoneïtat d’haver sotmès aquestes qüestions a arbitratge“.

Coopalsa considera que el laude s’ha adoptat sense una motivació clara sobre la competència de l’arbitratge en aquest cas, en contra del que estableix la llei de conflictes col·lectius, la qual determina que certes matèries han de ser resoltes pels tribunals ordinaris. A més, denuncia que el procediment seguit per l’àrbitre designada pel Departament de Treball no ha garantit els drets a la defensa de les parts i que, per aquest motiu, s’ha vist forçada a sol·licitar la suspensió cautelar de la resolució per evitar conseqüències de difícil o impossible reparació.

Un dels punts més controvertits que recull la demanda és la presumpta manca d’”imparcialitat de l’àrbitre”. Segons exposa l’entitat, la persona designada per resoldre el conflicte laboral és sòcia del mediador que va intervenir en la fase prèvia de conciliació i, a més, va estar present en aquestes negociacions. Aquest fet, segons l’empresa, suposaria un coneixement previ de les actuacions que podria afectar la seva objectivitat en la resolució del cas.

Malgrat la seva oposició al laude arbitral, l’empresa ha manifestat la seva voluntat d’aplicar-lo progressivament en la mesura de les seves possibilitats, tal com ha indicat el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès. “L’empresa intentarà aplicar el laude de manera progressiva per garantir el bon funcionament d’un servei essencial com és el transport públic de viatgers”, ha afirmat.

El laude, que va donar la raó al Comitè d’Empresa en dues de les set demandes presentades, estableix que en un termini de quinze dies s’ha de començar a reestructurar la planificació laboral per adaptar-la a horaris intensius de 40 hores setmanals en cinc dies de treball. Aquesta reorganització suposa un increment del 7% en els costos de personal i obliga a l’empresa a contractar entre cinc i deu nous conductors per cobrir les necessitats del servei. Part d’aquestes noves incorporacions ja estan en procés de selecció i contractació.

L’adaptació a la nova planificació ja ha començat a implementar-se a la línia 6 (Andorra la Vella-Ordino), i progressivament es desplegarà a la resta de línies afectades, incloent-hi la L2, la línia circular (LC), la L5, la L3 i la L4. Tot i això, l’empresa ha advertit que l’aplicació total del laude dependrà de la disponibilitat dels nous conductors, ja que, segons Dallerès, “no serà possible complir amb la planificació dels horaris imposada pel laude i alhora garantir la prestació del servei públic sense aquestes noves contractacions”.

Coopalsa també ha alertat sobre l’impacte econòmic d’aquesta nova organització laboral. L’augment de la despesa en personal, sumat a la contractació de nous treballadors, posa en risc l’equilibri financer de la concessionària i, segons l’empresa, pot comprometre la sostenibilitat del servei de transport públic si no es troba una solució alternativa.

La demanda de nul·litat també implica la paralització de les negociacions entre l’empresa i el Comitè d’Empresa, les quals es van suspendre en el moment en què es va iniciar el procés de conflicte col·lectiu. Segons el comunicat de Coopalsa, aquestes converses no es podran reprendre fins que no hi hagi una resolució definitiva sobre la impugnació del laude.