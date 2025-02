Els conductors de Coopalsa avisen que en cas que no hi hagin horaris intensius, hi haurà vaga

Després de la demanda efectuada ahir per l’empresa de transports i autobusos de línia pública de Coopalsa davant el Tribunal Superior de Justícia contra el laude arbitral impulsat pel Comitè d’Empresa, en el qual s’al·legava una manca d’imparcialitat per part de l’àrbitre, així com una sèrie d’irregularitats en el procediment arbitral, avui el portaveu del col·lectiu de treballadors, Marcelo Orieta, ha esclarit per a EL PERIÒDIC que aquesta demanda “no està sustentada en cap classe d’argument vàlid ni factible” i que en cas que aquest dijous la companyia no presenti els horaris intensius pels quals clama el Comitè, “es convocarà pròximament una vaga general”.

Una decisió que, val a dir, han pres conjuntament els xòfers de Coopalsa i que ha traslladat avui Orieta després de reunir-se aquest migdia amb la seva advocada arran de la denúncia de nul·litat interposada per l’empresa. Un trobada en què han abordat “quins seran els següents passos a seguir en cas que dijous no es fixin els horaris de vuit hores i dos dies festius corresponents per a totes les línies” que notificaran mitjançant el Ministeri de Treball. Així, el comitè es dona fins demà passat per veure si la companyia acompleix els fets pactats al laude i, en cas de negativa, “s’assistirà a la vaga, la qual encara no està programada”.

De manera que els pròxims dies (i hores) es presenten com un moment crucial per destensar un problema que ja arrossega setmanes i setmanes de reclams i tensió entre la firma i els seus efectius. “Tots els treballadors estan a l’expectativa de veure aquesta publicació i estan tots convençuts que si no es respecten els seus drets, hi ha plena predisposició per convocar aquesta vaga, estan tots en una”, ha sentenciat un Orieta que recorda que primer es notificarà de la intenció.

Finalment, el portaveu del Comitè d’Empresa ha sostret que ells sempre han anat amb la voluntat de dialogar i que, tot i això, la companyia “no busca mai negociar ni atendre’ls” en persona. L’ajornament de la seva última reunió amb el col·lectiu n’és un clar exemple, indica.