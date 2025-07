Propostes lúdiques per a infant

El Pas de la Casa estrena una programació estiuenca amb activitats culturals cada dilluns de juliol i agost

La plaça de l’Església es transformarà en un espai de jocs, espectacles, tallers i música pensats per a nens i nenes de 3 a 12 anys

El Pas de la Casa acollirà, a partir del 7 de juliol, el cicle Dilluns de gresca al Pas, una iniciativa impulsada pel Comú d’Encamp que ofereix activitats lúdiques i culturals gratuïtes destinades a infants d’entre 3 i 12 anys. La programació s’allargarà fins al 25 d’agost i tindrà lloc cada dilluns a les 11 del matí a la plaça de l’Església.

El programa començarà amb ‘El burro dels jocs’, de Jocs del Món, una proposta multicultural amb 30 jocs tradicionals representatius dels cinc continents. El dilluns 14 de juliol serà el torn de ‘Puck i la seva troupe’, de Tombs Creatius, que combina cinema en petit format, jocs de carrer i il·lustració en directe amb personatges que interactuen amb els assistents.

La música prendrà protagonisme el 21 de juliol amb ‘Terrabastall de Viri Virom’, un espectacle festiu amb globus gegants, ruixadors d’aigua, trenets i confeti. El 28 de juliol, la companyia Xip Xap presentarà ‘Transhumància’, guardonat amb el Premi Drac d’Or al millor espectacle de carrer a la Fira de Titelles de Lleida 2017.

L’agost arrencarà el dia 4 amb l’obra ‘Adéu Peter Pan’, de Festuc Teatre, que combina titelles i actors per abordar temes com la fantasia i el vincle amb els avis. El dia 11, els infants podran participar en un taller de Slime, i el 18 d’agost experimentar amb ‘L’art de les bombolles’, amb bombolles gegants, jocs i espais creatius. El cicle clourà el 25 d’agost amb una activitat de construcció amb sorra, amb eines i materials per fer figures i estructures a l’aire lliure.