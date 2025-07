Condicions per als treballadors

L’Executiu descarta, de moment, flexibilitzar les quotes de temporers per a l’estiu tot i la petició del sector hoteler

De les 650 places convocades, se n'han exhaurit unes 455, per la qual cosa encara hi ha unes 200 de disponibles

Govern no preveu modificar les quotes de treballadors temporers per a la temporada d’estiu, malgrat la petició expressa de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), que ha alertat de la manca de professionals en el sector. Així ho ha confirmat aquest dimecres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

“El posicionament del Govern en aquesta qüestió es va fixar fa quinze dies i no ha canviat”, ha afirmat Marsol. Ha deixat clar que “momentàniament no es flexibilitzaran les quotes”, i ha recordat que encara hi ha prop de 200 places disponibles dins del contingent aprovat.

El contingent total per a la temporada d’estiu és de 650 treballadors, dels quals 455 ja han estat sol·licitats per empreses del sector. “Encara queden quotes per cobrir. Si s’esgotessin, es podria valorar la situació, però de moment ens mantenim ferms”, ha indicat la ministra.

Pel que fa a les cues que s’han registrat davant del Servei d’Immigració, la ministra de Presidència ha atribuït l’increment de trànsit administratiu a l’obertura de les quotes d’estiu. “Suposo que són per la gestió de permisos de treball temporals”, ha dit. “No en tinc constància directa, però és possible que s’estiguin processant moltes sol·licituds en aquest moment.”

La titular de la cartera de Presidència també ha descartat tornar a aplicar l’excepcionalitat que fa dos anys permetia a treballadors que ja havien estat contractats una o dues temporades accedir de nou a una plaça en una altra campanya. “Aquesta possibilitat no està vigent ara. La normativa actual no contempla aquesta opció”, ha subratllat.

Amb tot, el Govern insisteix que l’eina per cobrir les necessitats del sector hoteler està encara oberta i infrautilitzada. La posició, per ara, és clara: no hi haurà flexibilització mentre hi hagi quotes disponibles per assignar.