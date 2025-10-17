Els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït del Mou-te podran viatjar encara que no es generi el QR

La incidència en el servei de l’app Mou-te que impedeix als usuaris del sistema operatiu per a telèfons mòbils iOS (iPhone) accedir al QR necessari per a fer la validació del seu bitllet d’autobús continua. En aquest sentit, des de FEDA Solucions han informat que estan treballant amb el proveïdor de l’aplicació per resoldre-ho al més aviat possible i que mentre duri la incidència, i amb la voluntat de no perjudicar els ciutadans que tenen l’aplicació, s’ha consensuat permetre viatjar els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït a l’aplicació, encara que no es generi el codi QR.
Aquesta situació, que cal recordar es va detectar ahir, no afecta les persones que compten amb un sistema operatiu Android en els terminals mòbils, els quals sí que poden descarregar el QR i validar el seu bitllet d’autobús com habitualment.