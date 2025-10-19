Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Centre de Salut Mental de l'hospital, en una imatge de recurs. | Arxiu
Agències
Salut

Els trastorns mentals han estat la quarta causa de noves baixes laborals durant el primer trimestre del 2025

El total d'actives durant aquest període ha estat de 623 baixes, una tendència creixent, segons les dades de la CASS, al llarg dels darrers anys

Els trastorns mentals han estat la quarta causa de noves baixes laborals durant el primer trimestre del 2025. En aquest període, 249 persones noves han agafat la baixa per problemes relacionats amb la salut mental. Si es tenen en compte també les que ja es trobaven en situació d’incapacitat temporal, el total de baixes actives entre els mesos de gener, febrer i març ha estat de 623.

De fet, les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) mostren una tendència creixent en les baixes laborals per problemes de salut mental al llarg dels darrers anys. El primer trimestre del 2022, 224 persones noves van agafar la baixa, sumant un total de 424 casos actius. Un any més tard, el primer trimestre del 2023, es van registrar 216 noves baixes i un total de 487 persones en situació d’incapacitat laboral. Finalment, durant els tres primers mesos del 2024, 237 persones van iniciar una baixa, amb un total acumulat de 556 casos.

D’aquesta manera, les estadístiques reflecteixen un increment progressiu entre el primer trimestre del 2022 i el d’enguany. El nombre de persones en situació d’incapacitat laboral per trastorns mentals ha augmentat en gairebé 200 casos, concretament 199.

A banda de la salut psíquica, la patologia que ha provocat més baixes aquest primer trimestre ha estat la relacionada amb l’aparell respiratori, amb un total de 705 nous casos. En segon lloc, hi ha les afectacions en l’aparell locomotor i del teixit conjuntiu, amb 634 baixes, seguides per les lesions i efectes adversos, que han ocasionat 409 noves baixes, segons dades de la CASS, informa l’ANA.

