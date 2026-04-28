  Un bus en circulació.
Estadística

Els trajectes amb bus superen els 2.250.000 al primer trimestre de l’any, amb el febrer amb el nombre més elevat

La línia amb menys validacions, exceptuant línies nocturnes i escolars, han estat l'L6 i l'L7, sense arribar a enfilar-se més enllà de les 66.000

El servei de transport públic ofereix 11 línies a tancament del primer trimestre de l’any, de les quals vuit són regulars i tres nocturnes. Així, el nombre de validacions del títol efectuades durant els darrers tres mesos ha estat de fins a 2.250.863. Més en detall, al mes de gener es van validar 738.356 viatges, al febrer 770.504 i al març 742.003. En termes acumulats, el 25,6% s’han fet als autobusos gestionats per Nadal, mentre que el 74,4% restant s’han dut a terme als autobusos gestionats per Coopalsa.

La línia d’autobusos que ha obtingut un nombre més alt de validacions de títols durant els mesos de gener i febrer ha estat l’L2, amb 131.000 i 128.000, respectivament. Al març, però, ha estat la línia L4, amb aproximadament 107.000, és a dir, un 14,4% del total de les validacions del mes. La línia amb menys validacions (exceptuant línies nocturnes i escolars) en aquests tres mesos han estat l’L6 i l’L7, amb 66.000 al gener, 60.000 i 64.000 al febrer i 62.000 de validacions cadascuna durant el mes de març.

Les expedicions en dies laborals ascendeixen, de mitjana, a 834, amb un creixement del 70,9% respecte al mateix període de l’any anterior

Els dies laborables del mes de març s’han fet, de mitjana, 834 viatges, mentre que els caps de setmana o festius se n’han efectuat 527. D’altra banda, la mitjana de viatges fets tant en dies laborables com festius al març ha augmentat un 13,9% i un 22%, respectivament, respecte del mateix període de l’any anterior.

Segons les dades de gener a març, les expedicions en dies laborals ascendeixen, de mitjana, a 834, amb un creixement del 70,9% respecte al mateix període de l’any anterior. D’altra banda, les expedicions en dissabtes i dies festius registren un augment del 83%, fins a assolir les 527 expedicions, de mitjana.

En darrer lloc, i quant al nombre de viatges subvencionats pel Govern corresponents als tres primers mesos de l’any, el 75,6% d’aquests han estat subvencionats, fet que suposa un increment del 0,6% respecte del mateix període de l’any anterior, quan el 75,2% van ser subvencionats. L’import subvencionat acumulat des del mes de gener ascendeix a 2.022.417 euros, fet que equival a un 2% més en comparació al mateix període de l’any anterior, quan l’import subvencionat va ser d’1.982.747 euros.

