Els trajectes amb bus superen els 2.250.000 al primer trimestre de l’any, amb el febrer amb el nombre més elevat

El servei de transport públic ofereix 11 línies a tancament del primer trimestre de l’any, de les quals vuit són regulars i tres nocturnes. Així, el nombre de validacions del títol efectuades durant els darrers tres mesos ha estat de fins a 2.250.863. Més en detall, al mes de gener es van validar 738.356 viatges, al febrer 770.504 i al març 742.003. En termes acumulats, el 25,6% s’han fet als autobusos gestionats per Nadal, mentre que el 74,4% restant s’han dut a terme als autobusos gestionats per Coopalsa.
La línia d’autobusos que ha obtingut un nombre més alt de validacions de títols durant els mesos de gener i febrer ha estat l’L2, amb 131.000 i 128.000, respectivament. Al març, però, ha estat la línia L4, amb aproximadament 107.000, és a dir, un 14,4% del total de les validacions del mes. La línia amb menys validacions (exceptuant línies nocturnes i escolars) en aquests tres mesos han estat l’L6 i l’L7, amb 66.000 al gener, 60.000 i 64.000 al febrer i 62.000 de validacions cadascuna durant el mes de març.
Els dies laborables del mes de març s’han fet, de mitjana, 834 viatges, mentre que els caps de setmana o festius se n’han efectuat 527. D’altra banda, la mitjana de viatges fets tant en dies laborables com festius al març ha augmentat un 13,9% i un 22%, respectivament, respecte del mateix període de l’any anterior.
Segons les dades de gener a març, les expedicions en dies laborals ascendeixen, de mitjana, a 834, amb un creixement del 70,9% respecte al mateix període de l’any anterior. D’altra banda, les expedicions en dissabtes i dies festius registren un augment del 83%, fins a assolir les 527 expedicions, de mitjana.
En darrer lloc, i quant al nombre de viatges subvencionats pel Govern corresponents als tres primers mesos de l’any, el 75,6% d’aquests han estat subvencionats, fet que suposa un increment del 0,6% respecte del mateix període de l’any anterior, quan el 75,2% van ser subvencionats. L’import subvencionat acumulat des del mes de gener ascendeix a 2.022.417 euros, fet que equival a un 2% més en comparació al mateix període de l’any anterior, quan l’import subvencionat va ser d’1.982.747 euros.