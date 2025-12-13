Els talls de carretera al sud de França buiden els carrers del Pas i redueixen l’arribada dels turistes francesos

Els talls de carretera al sud de França, derivats de les protestes dels ramaders per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa, estan tenint un impacte directe en l’afluència de visitants al Pas de la Casa. La mobilització del sector agrícola francès a l’Arièja, arran del brot de dermatosi nodular contagiosa i l’abatiment de 207 vaques en una explotació de Bordes-sur-Arize, ha provocat aquest dissabte un tall gairebé total de la carretera RN20 a l’altura de Tarascon-sur-Ariège.
Una centena d’agricultors han passat la nit al punt de bloqueig, mantenint la protesta i generant restriccions severes, especialment per a vehicles pesants, autobusos i autocaravanes, els quals només poden accedir al Principat a través de rutes alternatives per la zona dels Pirineus Orientals. El trànsit de turismes i motocicletes també està fortament limitat, mentre que les autoritats recomanen anticipar els desplaçaments i extremar la prudència.
El president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha alertat en declaracions a l’ANA que “ja estem tenint conseqüències”, tot assenyalant que l’única via alternativa oberta és un pas de muntanya de difícil circulació, especialment per als autobusos. Com a exemple, ha indicat que ja s’han registrat dos autocars, amb unes 150 persones, que no han pogut arribar al Pas de la Casa. A més, ha afegit que molts conductors particulars opten directament per no utilitzar aquesta ruta alternativa, fet que redueix encara més el flux de visitants.
“És molt difícil comparar-ho amb el que seria un cap de setmana d’hivern normal”, ha reconegut Mas. Tot i que al llarg de la jornada s’ha detectat certa presència de turistes, els comerciants admeten que la situació viària condiciona clarament el volum de negoci. Fabrice Dupré, comerciant del Pas de la Casa, ha explicat que “si la carretera estigués oberta, probablement treballaríem una mica més”, admetent que l’impacte encara no és extrem, però ha expressat la seva preocupació davant un possible allargament del bloqueig: “Si això s’allarga en el temps, tindrà greus afectacions sobre el teixit comercial del Pas”.
“Si no arriben a una solució que els satisfaci, és possible que continuïn. Ho tenen molt per la mà i saben que poden generar més impacte [als comerços del Pas de la Casa]” – Josep Maria Mas
Mas ha remarcat que la situació és especialment problemàtica en un cap de setmana de temporada alta, quan el Pas de la Casa rep cada vegada més turisme francès. “Hi ha molta menys gent i, sobretot, trobem a faltar el client francès, que darrerament venia amb més força durant l’hivern. Per això preocupa especialment que la situació es pugui prolongar”, ha apuntat, destacant que la continuïtat de les mobilitzacions dependrà de l’evolució de les negociacions entre els ramaders i les autoritats franceses. “Si no arriben a una solució que els satisfaci, és possible que continuïn. Ho tenen molt per la mà i saben que poden generar més impacte”, ha lamentat.
En aquest sentit, el president de la Cambra ha alertat que Andorra podria acabar “pagant els plats trencats” si les protestes s’allarguen “un cap de setmana més”, tot reiterant la preocupació generalitzada entre comerciants i empresaris, els quals temen que la manca de visitants francesos no només afecti el comerç del cap de setmana, sinó també esdeveniments puntuals com el NeuFest o altres activitats d’hivern que depenen en gran mesura de la participació de turistes procedents de França.