Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge d’arxiu d’un mecànic treballant. | El Periòdic
Pol Forcada Quevedo
Problemes que es mantenen al sector

Els tallers mecànics alerten, novament, de la manca de mà d’obra: “Hi ha més treball del que podem absorbir”

Des de l'AATRV asseguren que es reuniran amb Govern per implementar diferents propostes, tot i que "encara no ha arribat ni el moment ni el dia"

Fa anys i anys que els tallers mecànics alerten que falta mà d’obra al país. I enguany no ha estat l’excepció ni s’està notant millora. “El sector de mà d’obra hem arribat al punt d’estar sempre malament, hi ha més treball del que podem absorbir”, ha lamentat el president de l’Associació Andorrana de Tallers de Reparació de Vehicles (AATRV), Víctor Iruela.

Entre una de les possibles solucions hi ha la de fer planter. Aquesta és una opció que també porta anys sobre la taula, però per la qual encara no s’ha fet cap pas per implementar-la. “Ningú el té ni vol fer l’esforç de muntar-lo”, ha comentat Iruela, reconeixent de la dificultat de dur-ho a terme. Encara més, a Andorra tampoc hi ha una branca específica d’estudi relacionada amb la mecànica o l’electromecànica, per la qual cosa els joves que s’hi volen endinsar han d’estudiar-ho a la Seu d’Urgell o a Lleida, i una vegada finalitzen, “necessiten d’un temps per començar a funcionar”.

Des de l’AATRV també han exposat que bona part dels treballadors actuals superen els 60 anys, i en aquest sentit, i com a remei per intentar posar treva a la problemàtica i relacionada amb poder implementar una pedrera, es plantegen demanar una ajuda envers la seguretat social. En canvi de pagar el 21%, reduir aquesta xifra durant un parell o tres d’anys mentre es forma la persona, assegurant així nous mecànics i un relleu generacional.

Tot plegat, aquestes i d’altres són propostes que volen demanar a l’Executiu per intentar implementar-les, tot i que “encara no ha arribat ni el moment ni el dia”. Iruela assegura que la data arribarà, però que tampoc s’han iniciat les converses amb Govern més enllà d’un soci que està començant a gestionar tot el procés. “Intentarem verificar què és el que podem demanar i quina és la solució real que els podem començar a donar”, ha completat.

Cal destacar que dins la saturació de feina entra un altre aspecte més enllà de la manca de mà d’obra. Un d’aquells que també fa temps que és un maldecap: l’escassetat dels productes. “Les peces arriben tard, i es retarda tot. I el problema no és nostre, és internacional de proveïdor”, ha esmentat el president de l’AATRV. A tall d’exemple, “perquè ara m’arribi una placa he estat dos mesos amb el cotxe del client al taller”. Demanat pel futur, Iruela ha lamentat haver-se acostumat a treballar en aquestes condicions, les quals es poden resumir en “sobreviure”.

Comparteix
Notícies relacionades
Ordenar per conviure i garantir la sostenibilitat
Els espais per a caravanes i el marge que dona l’Executiu fins al desembre amb la nova llei de pernoctació
Andorra la Vella activa controls permanents de circulació per sancionar vehicles que generin soroll excessiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Bus Lliure passa a anomenar-se Bus Estudiant amb la voluntat de diferenciar el servei de les línies regulars actuals
  • Societat
El Col·legi de Psicòlegs recorda que la protecció de dades és responsabilitat dels centres i dels professionals
  • Parròquies, Societat
El Pont de París i el vial de la Dama de Gel reobren aquest divendres a la tarda després de setmanes de restriccions
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella activa controls permanents de circulació per sancionar vehicles que generin soroll excessiu
  • Parròquies, Societat
El Pont de París i el vial de la Dama de Gel reobren aquest divendres a la tarda després de setmanes de restriccions
  • Esports, Parròquies
El Barça de bàsquet dona el tret de sortida a la pretemporada a Encamp amb l’objectiu de “reforçar la cohesió”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu