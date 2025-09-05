Els tallers mecànics alerten, novament, de la manca de mà d’obra: “Hi ha més treball del que podem absorbir”

Fa anys i anys que els tallers mecànics alerten que falta mà d’obra al país. I enguany no ha estat l’excepció ni s’està notant millora. “El sector de mà d’obra hem arribat al punt d’estar sempre malament, hi ha més treball del que podem absorbir”, ha lamentat el president de l’Associació Andorrana de Tallers de Reparació de Vehicles (AATRV), Víctor Iruela.
Entre una de les possibles solucions hi ha la de fer planter. Aquesta és una opció que també porta anys sobre la taula, però per la qual encara no s’ha fet cap pas per implementar-la. “Ningú el té ni vol fer l’esforç de muntar-lo”, ha comentat Iruela, reconeixent de la dificultat de dur-ho a terme. Encara més, a Andorra tampoc hi ha una branca específica d’estudi relacionada amb la mecànica o l’electromecànica, per la qual cosa els joves que s’hi volen endinsar han d’estudiar-ho a la Seu d’Urgell o a Lleida, i una vegada finalitzen, “necessiten d’un temps per començar a funcionar”.
Des de l’AATRV també han exposat que bona part dels treballadors actuals superen els 60 anys, i en aquest sentit, i com a remei per intentar posar treva a la problemàtica i relacionada amb poder implementar una pedrera, es plantegen demanar una ajuda envers la seguretat social. En canvi de pagar el 21%, reduir aquesta xifra durant un parell o tres d’anys mentre es forma la persona, assegurant així nous mecànics i un relleu generacional.
Tot plegat, aquestes i d’altres són propostes que volen demanar a l’Executiu per intentar implementar-les, tot i que “encara no ha arribat ni el moment ni el dia”. Iruela assegura que la data arribarà, però que tampoc s’han iniciat les converses amb Govern més enllà d’un soci que està començant a gestionar tot el procés. “Intentarem verificar què és el que podem demanar i quina és la solució real que els podem començar a donar”, ha completat.
Cal destacar que dins la saturació de feina entra un altre aspecte més enllà de la manca de mà d’obra. Un d’aquells que també fa temps que és un maldecap: l’escassetat dels productes. “Les peces arriben tard, i es retarda tot. I el problema no és nostre, és internacional de proveïdor”, ha esmentat el president de l’AATRV. A tall d’exemple, “perquè ara m’arribi una placa he estat dos mesos amb el cotxe del client al taller”. Demanat pel futur, Iruela ha lamentat haver-se acostumat a treballar en aquestes condicions, les quals es poden resumir en “sobreviure”.