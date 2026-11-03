Els tallers encaren el mes amb agendes plenes: «Ara venen els previsors, quan comenci a nevar, els desesperats»

«Ara venen els previsors; després arribaran els desesperats«. Així resumeixen des de Pneumàtics Pirineu l’activitat que viuen aquests dies els tallers del país amb l’arribada del novembre i l’entrada en vigor de l’obligació de portar equipaments especials als vehicles durant la temporada d’hivern. En aquest sentit, els tallers consultats per El Periòdic han apuntat que el canvi de pneumàtics torna a concentrar bona part de les peticions dels conductors, especialment dels qui prefereixen anticipar-se a les primeres nevades i evitar les presses d’última hora. Una situació que, segons han indicat des del primer establiment esmentat, es repeteix cada any i que ja es tradueix en una agenda plena: «Tenim tota aquesta setmana i la vinent completament ocupades«.
La demanda, però, no ha començat amb l’arribada d’aquest mes de novembre. A tall d’exemple, des de La Cúpula Cars Andorra han comentat que fa gairebé 15 dies que reben trucades de clients interessats a canviar o comprar pneumàtics d’hivern. «Cada dia ens truquen, ens envien missatges de WhatsApp o venen directament al taller», han assenyalat, tot precisant que no hi ha hagut una jornada concreta amb una concentració excepcional de peticions, sinó una afluència continuada. Una situació que des de Car Center també han compartit, afirmant que «ara s’han ficat les piles. Aquestes dues setmanes s’han canviat molts pneumàtics i la majoria venen a última hora«.
Pel que fa als equipaments més sol·licitats, l’establiment ha confirmat que els pneumàtics específics d’hivern són l’opció predominant, mentre que les rodes mixtes tenen una demanda força més reduïda. Es tracta d’una tendència que també comparteixen des d’un altre taller de la capital, des del qual han subratllat que les rodes d’hivern concentren actualment la major part de l’activitat i que, més endavant, serà el torn «de les cadenes». Segons han dit, la majoria dels clients que acudeixen aquests dies són conductors del país, mentre que entre els procedents de zones pròximes com Lleida o Puigcerdà hi ha més demanda de pneumàtics mixtos.
Quant a la disponibilitat del material, des de La Cúpula Cars Andorra han esmentat que no treballen amb un estoc propi de pneumàtics, ja que ofereixen serveis de mecànica general, sinó que encarreguen les rodes directament als proveïdors segons les necessitats de cada client. En canvi, des de CR Motors asseguren que sí que tenen un petit estoc. Pel que fa a la comparació amb altres anys, la majoria dels tallers han informat que l’afluència es manté estable, com és el cas de CR Motors: «Els clients que tinc són els de cada any». Tanmateix, altres com Taller el Fener afirmen que el bon temps que encara hi ha provoca que hi hagi un nombre lleugerament menor de clients: «Jo diria que és una miqueta menys, perquè com que també fa molt de bon temps, doncs em sembla que això també influeix».
Malgrat l’activitat d’aquestes primeres setmanes, des de Pneumàtics Pirineu han advertit que encara queda una segona onada de conductors per arribar. «Ara són els previsors. Després, quan comenci Nadal, quan comencin a multar o a nevar, vindran els desesperats«, han reiterat amb ironia. Es refereixen als clients que esperen fins a l’últim moment i que, davant la necessitat de fer un desplaçament o l’arribada del mal temps, busquen una cita amb urgència. Una situació habitual que, segons han remarcat, es repeteix temporada rere temporada i que torna a posar de manifest la diferència entre els conductors que planifiquen el canvi amb antelació i els que esperen fins que la necessitat esdevé immediata.