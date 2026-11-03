Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Jesús de Miguel ha mort el matí d'aquest dimarts. | CD Tenerife
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
El futbol passa a segon pla

El futbol espanyol està de dol: mor Jesús de Miguel, davanter del Tenerife, després del greu xoc amb Jesús Owono

El club tricolor es mostra "devastat" per la tragèdia i trasllada el seu condol a la família, els companys i l'entorn del futbolista madrileny

El futbol espanyol està de dol. El CD Tenerife ha comunicat aquest dimarts la mort del futbolista Jesús de Miguel, després de la fortíssima topada que va patir ahir amb el porter de l’FC Andorra, Jesús Owono, en els minuts finals del matx que enfrontava tots dos conjunts. El davanter madrileny havia estat traslladat a l’Hospital Universitari Nostra Senyora de Candelaria després de l’acció, la qual va obligar a suspendre l’enfrontament en els darrers instants.

«Amb un nus a la gola i sense poder creure que això sigui veritat», ha expressat el Tenerife en el comunicat amb què ha confirmat la defunció del jugador, produïda a les 08.00 hores d’aquest dimarts 3 de novembre. L’entitat canària ha traslladat el seu suport a l’entorn més proper del davanter amb unes paraules marcades pel dolor: «No hi ha paraules de consol; no hi ha absolutament res que mitigui aquest sentiment ple de tristesa. Estem al costat d’una família desolada, al costat dels seus éssers estimats, al costat de tot el ‘tinerfeñismo’ que avui plora per aquest cruel desenllaç».

«No hi ha paraules de consol; no hi ha absolutament res que mitigui aquest sentiment ple de tristesa. Estem al costat d’una família desolada, al costat dels seus éssers estimats, al costat de tot el ‘tinerfeñismo’ que avui plora per aquest cruel desenllaç» – CD Tenerife

Els fets es van produir a les acaballes del partit, quan el conjunt tricolor havia aconseguit igualar un marcador advers de 2-0. En una acció de joc, el porter equatoguineà va protagonitzar una sortida a destemps que va acabar amb una violenta topada amb de Miguel. La gravetat de la situació va obligar a intervenir els serveis mèdics i, posteriorment, a suspendre el partit. El futbolista va ser traslladat a l’hospital i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on inicialment es va informar que es trobava «estable dins de la gravetat».

La notícia de la defunció ha colpejat especialment el vestidor de l’FC Andorra, el qual va tornar de Tenerife durant la matinada i va aterrar a Barcelona al voltant de les 04.00 hores. «Amb el cor trencat i devastats, volem enviar el nostre més sincer condol a la família de Jesús de Miguel, a tots els seus companys, amics i al CD Tenerife. Descansi en pau», ha manifestat l’entitat tricolor a través de les xarxes socials.

El partit entre FC Andorra i Tenerife, empatat, acaba suspès per un duríssim cop de Jesús Owono a Jesús de Miguel

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Plataforma Andorrana per la Llengua exigeix mà dura amb les empreses per garantir l’ús del català
La intel·ligència artificial transforma els equilibris de poder mundial i planteja nous reptes per a la democràcia
Un retrocés que encén totes les alarmes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Lliga Endesa
  • 01/11/2026
  • 18:00
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

79

València Basket

111

  • 17/10/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

108

Río Breogán

102

  • 10/10/2026
  • 19:30
  • Fora de casa

Unicaja de Màlaga

92

MoraBanc Andorra

84

LaLiga Hypermotion
  • 02/11/2026
  • 14:00
  • Fora de casa

Tenerife (partit suspès)

2

FC Andorra

2

  • 26/10/2026
  • 20:30
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

2

Burgos

3

  • 18/10/2026
  • 18:30
  • Fora de casa

Girona

2

FC Andorra

0

Lliga Multisegur
  • 01/11/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

0

Atlètic d'Escaldes

2

  • 01/11/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Carroi

0

Casa de Portugal

3

  • 01/11/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Inter d'Escaldes

0

Penya Encarnada

0

  • 01/11/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Ranger's

0

FC Santa Coloma

2

  • 31/10/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Esperança

5

Sporting d'Escaldes

1

Notícies relacionades
  • Esports
El partit entre FC Andorra i Tenerife, empatat, acaba suspès per un duríssim cop de Jesús Owono a Jesús de Miguel
  • Esports
El MoraBanc planta cara al Valencia Basket durant tres quarts, però s’enfonsa en el darrer període (79-111)
  • Esports
El Tenerife-FC Andorra es trasllada a dilluns a les 14.00 hores, pendent de l’evolució del temporal a les Canàries
Entrevistes esportives
Albert Arenas
Motociclista
Koldo Álvarez de Eulate
Seleccionador nacional de futbol
Berta Miquel
Gimnasta rítmica

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu