El futbol espanyol està de dol: mor Jesús de Miguel, davanter del Tenerife, després del greu xoc amb Jesús Owono

El futbol espanyol està de dol. El CD Tenerife ha comunicat aquest dimarts la mort del futbolista Jesús de Miguel, després de la fortíssima topada que va patir ahir amb el porter de l’FC Andorra, Jesús Owono, en els minuts finals del matx que enfrontava tots dos conjunts. El davanter madrileny havia estat traslladat a l’Hospital Universitari Nostra Senyora de Candelaria després de l’acció, la qual va obligar a suspendre l’enfrontament en els darrers instants.
«Amb un nus a la gola i sense poder creure que això sigui veritat», ha expressat el Tenerife en el comunicat amb què ha confirmat la defunció del jugador, produïda a les 08.00 hores d’aquest dimarts 3 de novembre. L’entitat canària ha traslladat el seu suport a l’entorn més proper del davanter amb unes paraules marcades pel dolor: «No hi ha paraules de consol; no hi ha absolutament res que mitigui aquest sentiment ple de tristesa. Estem al costat d’una família desolada, al costat dels seus éssers estimats, al costat de tot el ‘tinerfeñismo’ que avui plora per aquest cruel desenllaç».
«No hi ha paraules de consol; no hi ha absolutament res que mitigui aquest sentiment ple de tristesa. Estem al costat d’una família desolada, al costat dels seus éssers estimats, al costat de tot el ‘tinerfeñismo’ que avui plora per aquest cruel desenllaç» – CD Tenerife
Els fets es van produir a les acaballes del partit, quan el conjunt tricolor havia aconseguit igualar un marcador advers de 2-0. En una acció de joc, el porter equatoguineà va protagonitzar una sortida a destemps que va acabar amb una violenta topada amb de Miguel. La gravetat de la situació va obligar a intervenir els serveis mèdics i, posteriorment, a suspendre el partit. El futbolista va ser traslladat a l’hospital i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on inicialment es va informar que es trobava «estable dins de la gravetat».
La notícia de la defunció ha colpejat especialment el vestidor de l’FC Andorra, el qual va tornar de Tenerife durant la matinada i va aterrar a Barcelona al voltant de les 04.00 hores. «Amb el cor trencat i devastats, volem enviar el nostre més sincer condol a la família de Jesús de Miguel, a tots els seus companys, amics i al CD Tenerife. Descansi en pau», ha manifestat l’entitat tricolor a través de les xarxes socials.