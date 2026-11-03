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  • L'FC Andorra trenca el silenci amb una breu declaració institucional. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
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Trenquen el seu silenci

L’FC Andorra demana ajornar el partit de diumenge i ofereix suport psicològic a la plantilla per la mort de De Miguel

Vilaseca expressa el condol a la família i al Tenerife, i reconeix el fort impacte emocional dels fets: «Ara més que mai hem d'estar units»

El president de l’FC Andorra, Ferran Vilaseca, ha comparegut aquest dimarts davant dels mitjans de comunicació per expressar el condol del club per la mort del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel i anunciar que l’entitat tricolor ha sol·licitat l’ajornament del pròxim partit contra el Mallorca, davant l’impacte emocional que els fets han tingut en la plantilla i el cos tècnic. En declaracions a peu dret, Vilaseca ha afirmat que «compareixem avui profundament consternats i commocionats», traslladant així el condol tant a la família del jugador com també al Tenerife i a totes les persones del seu entorn.

«Sabem que cap paraula pot alleujar un dolor així, però volem que sàpiguen que som amb ells i que compartim profundament la seva tristesa», ha afegit el president tricolor, qui també ha explicat que l’FC Andorra ha mantingut el contacte amb el club tinerfeny des del primer moment i s’ha posat a la seva disposició per a qualsevol necessitat. Així mateix, ha indicat que l’entitat també està en contacte amb LaLiga, el Govern d’Andorra i els organismes corresponents amb l’objectiu d’oferir tota la col·laboració necessària davant la situació.

És precisament en aquest context en què Vilaseca ha confirmat que el club ha demanat la suspensió del pròxim partit contra el Mallorca, en considerar que «són moments de profund dolor en què han de prevaldre el respecte i l’acompanyament a totes les persones afectades». En aquest sentit, el president ha reconegut també l’impacte emocional que la mort De Miguel ha provocat dins del vestidor tricolor, especialment entre els jugadors i el cos tècnic, però també al conjunt de treballadors de l’entitat: «Són moments especialment durs per a tots i volem assegurar-nos que ningú els hagi d’afrontar sol».

«Som un equip dins i fora del camp. Ara més que mai hem d’estar junts, acompanyar-nos i cuidar-nos els uns als altres», ha continuat Vilaseca, tot i que ha evitat abordar qüestions relatives a l’estat emocional concret de Jesús Owono ni a les circumstàncies de l’acció que va precedir la mort del davanter del Tenerife. Així, el president ha tancat la seva intervenció amb una crida a la unitat i al respecte davant la tragèdia: «Avui tot el futbol i tot l’esport estan de dol», ha expressat, abans de reiterar el condol a la família i al club canari i acomiadar-se amb un «descansa en pau, Jesús».

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