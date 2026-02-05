La Massana imposa 33 sancions per circular sense equipaments especials durant les primeres setmanes de l’any

Les màquines llevaneus del departament de Via Pública del Comú de la Massana han superat els 5.000 quilòmetres de recorregut des de l’inici d’any en el marc de les tasques de retirada de neu als diferents punts del territori. L’actual temporada d’hivern està sent una de les més intenses dels darrers anys, tant pel volum de nevades com per la seva recurrència en períodes molt curts de temps, un fet que ha obligat a mantenir una mobilització constant dels equips.
El conseller de Via Pública, Marcio da Costa, ha destacat que “estem tenint un hivern amb un volum de feina molt elevat, un hivern com els d’abans, que en els darrers anys no eren habituals”. En aquest sentit, ha remarcat que les nevades formen part de les peculiaritats del país i de la seva economia, però que també “impliquen un esforç molt important per part dels nostres operaris”. “Està sent una temporada complexa i exigent, i cal reconèixer la gran tasca que estan fent sobre el terreny”, ha afegit.
“Estem tenint un hivern amb un volum de feina molt elevat, un hivern com els d’abans, que en els darrers anys no eren habituals” – Marcio da Costa
En paral·lel, el comú ha insistit en la importància que els vehicles circulin degudament equipats durant els episodis de neu. Durant aquest matí, el servei de Circulació ha dut a terme controls a la rotonda d’Erts i, en el que va d’any, s’han interposat 33 sancions per circular sense equipaments especials en dies amb fase groga o superior. Les condicions meteorològiques han obligat també a allargar la jornada laboral dels operaris de Via Pública, ja que les nevades s’estan produint de manera continuada des de mig matí. Segons les previsions, s’esperen precipitacions en forma de neu de manera persistent durant els pròxims set dies.
Cal destacar que, actualment, el comú disposa d’un sistema d’informació en temps real que permet monitoritzar la localització de les màquines, els quilòmetres recorreguts, el temps d’operació, la quantitat de sal escampada i altres paràmetres operatius. Una eina que ha permès optimitzar recursos, millorar la coordinació entre equips i fer un seguiment objectiu de les tasques, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència i la seguretat del servei. Així, el dispositiu de Via Pública està format per una vintena de professionals que treballen des de primera hora de la matinada per garantir la neteja de carrers i carreteres.