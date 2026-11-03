Owono tanca Instagram i vol disculpar-se amb la família de Jesús de Miguel abans de fer cap declaració pública

El porter de l’FC Andorra, Jesús Owono, ha decidit tancar el seu compte d’Instagram després de l’acció protagonitzada aquest dilluns contra el Tenerife, la qual ha acabat amb la mort del davanter del conjunt canari Jesús de Miguel, de 30 anys. Segons ha informat el diari espanyol La Razón, el guardameta es troba profundament afectat pels fets i hauria expressat la voluntat de disculpar-se personalment amb la família del futbolista abans de fer qualsevol manifestació pública.
Els fets es van produir durant el temps afegit del partit disputat a l’estadi Heliodoro Rodríguez López, corresponent a la dotzena jornada de LaLiga Hypermotion. Owono va sortir de la seva porteria fins a les proximitats del mig del camp per intentar refusar una pilota, però va impactar contra el davanter del Tenerife amb el genoll per davant. Arran de la topada, De Miguel va patir una aturada cardiorespiratòria i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Aquest dimarts al matí, el club canari ha comunicat la mort del jugador.
Segons havia avançat el programa ‘El Partidazo’, abans que es confirmés la defunció, Owono estava especialment afectat per la gravetat de l’incident i tenia la intenció de contactar en privat amb els familiars del davanter per demanar-los disculpes. A més, assenyalen que el porter s’ha mantingut pendent de l’evolució del futbolista a través del delegat i dels serveis mèdics de l’FC Andorra, enmig de la preocupació generada entre els seus companys i la resta d’integrants de l’entitat tricolor.
Val a dir que la situació també ha estat marcada per la reacció d’una part de l’afició present a l’Heliodoro Rodríguez López. Segons les informacions publicades, des de la graderia es van sentir crits d’«assassí» dirigits al guardameta després de la topada. En aquest context, Owono ha optat per apartar-se de les xarxes socials i prioritzar el contacte privat amb la família del futbolista abans de pronunciar-se públicament.