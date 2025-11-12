Els sol·licitants de residències passives també hauran d’acreditar no haver superat els 90 dies a l’espai Schengen

El Govern ha aprovat una modificació del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball per tal que els sol·licitants acreditin, a més, no haver excedit el temps de permanència legal dins l’espai Schengen, establert en un màxim de 90 dies per període de 180. La mesura, que equipara els requisits d’aquest règim amb la resta d’autoritzacions d’immigració, pretén garantir una aplicació coherent del marc normatiu i reforçar els controls de regularitat d’estada.
Segons el comunicat de l’Executiu, la modificació afecta totes aquelles persones que sol·licitin una autorització de residència sense treball —també coneguda com a residència passiva— i que no siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Aquests hauran d’acreditar “estar en situació regular per entrar i circular legalment pels estats membres de l’espai Schengen i per tornar-hi a entrar des del territori andorrà”. El nou text substitueix el reglament anterior per facilitar-ne la consulta i incorporar de manera ordenada les reformes introduïdes.
En relació amb les dades d’immigració, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat que el percentatge de sol·licituds denegades s’ha reduït lleugerament respecte a la setmana passada i se situa “per sota del 23%”. Segons ha explicat, aquesta proporció correspon a les peticions que “no han pogut constatar no haver superat els 90 dies a l’espai Schengen”. Casal ha remarcat que “seguim en una situació de prudència”, tot i que ha assegurat que “no hi ha d’haver major problemàtica amb la temporada d’hivern”.
Pel que fa a la quota de treballadors temporers, el Govern situa el consum al voltant del 7%, amb prop de 400 sol·licituds acceptades i sense arribar encara a les 500 tramitades. El ministre ha detallat que “ens trobem en una situació inferior a la prevista per la patronal” i que l’Administració “manté un seguiment constant” de les xifres per garantir la cobertura de les vacants durant la temporada hivernal.
Casal també ha indicat que es preveu “una onada de sol·licituds” a partir de la segona setmana de novembre i la primera de desembre, període habitualment marcat per un increment del volum de tràmits. “Amb les xifres que tenim a hores d’ara estem en una situació assumible”, ha afirmat, tot puntualitzant que alguns expedients pendents encara podrien completar la documentació requerida.
Pel que fa a les residències passives, el ministre ha assenyalat que el nombre d’entrades és reduït i que no s’han registrat sol·licituds procedents de països extracomunitaris, els únics subjectes al control Schengen. “Del total de residents passius que hi ha al país no disposem d’informació personalitzada sobre l’origen, però la proporció de procedents de fora de la UE és ínfima”, ha explicat.
Finalment, Casal ha descartat que el canvi normatiu hagi tingut relació amb el bloqueig temporal del sistema de cita prèvia del Servei d’Immigració, que ha atribuït a causes internes de gestió de personal. També ha assegurat que “no consta cap horitzó d’esgotament de quotes de residents passius”.
Controls ampliats als establiments d’allotjament
El Govern ha anunciat que estendrà la campanya d’inspeccions als hotels i pensions que emeten certificats de residència utilitzats en les sol·licituds de permís i residència. Segons ha explicat el ministre portaveu, aquesta mesura s’inclou dins el marc dels controls migratoris habituals amb l’objectiu de verificar el compliment de la normativa.
Casal ha subratllat que “un Govern responsable ha de poder treballar amb dades contrastades” i que, de moment, “no tenim cap dada que indiqui que aquestes pràctiques s’estiguin produint”. Tot i així, ha remarcat que l’Executiu vol assegurar la transparència del procés i evitar possibles irregularitats. “Nosaltres som els primers que volem que això no passi. Si hi ha algun establiment que no compleix la normativa, s’haurà d’atenir a les conseqüències”, ha advertit.
El ministre ha recordat que aquestes inspeccions s’emmarquen en una campanya periòdica impulsada pel Ministeri de Justícia i que el Cos de Policia serà l’encarregat d’ampliar els controls a aquests establiments d’allotjament.