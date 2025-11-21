Els sol·licitants del permís de treball temporer haurien pagat fins a 700 euros per obtenir certificats d’allotjament

Davant la possible entrada en vigor efectiva de l’Entry/Exit System i l’enduriment dels requisits per a l’entrada de temporers, s’hi suma una de les conseqüències que, segons expliquen diverses entitats, porta anys repetint-se: el pagament de quantitats elevades per obtenir certificats d’allotjament. La presidenta de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, ha afirmat que “això ja fa temps que passa” i relata el cas d’una persona a qui “li van cobrar 400 euros pel certificat; l’any passat, 200″. En aquest sentit, el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha confirmat que és un fenomen “real i existent de tota la vida”, i detalla que “en alguns casos han arribat a demanar fins a 700 euros”.
D’altra banda, Barbosa ha detallat, en ser qüestionada sobre les informacions que apunten que algunes persones amb doble nacionalitat haurien aprofitat el passaport comunitari per poder accedir-hi a la quota de temporada, que “la majoria de persones que tenen la doble nacionalitat prioritzen sempre la comunitària, perquè és més fàcil”, i recorda que “quan un colombià també és espanyol, sempre es presenta com a espanyol”.
Ponce coincideix i explica que “la demanda de la ciutadania europea és permanent” i que és habitual que “un argentí faci una temporada amb passaport argentí, i a la següent ja arribi amb passaport europeu”, de manera que administrativament queda registrat com a comunitari. Precisament, la possible aplicació de l’Entry/Exit System a Espanya, el pròxim 2 de febrer, ha deixat a moltes persones en una situació d’incertesa. En aquest aspecte, Barbosa ha destacat que “hi ha persones que estan en un ‘limbo’, decidint què fer amb les seves vides”.
Les entitats asseguren que els canvis migratoris reconfiguren el mercat laboral mentre alguns temporers queden atrapats en un autèntic limbo
Malgrat les dificultats, la situació també ha obert portes a nous treballadors. La portaveu colombiana ha explicat que, després dels retorns, “ara hi ha persones noves que tenen oportunitats més fàcils que abans” i que “la quota s’està renovant pràcticament”, perquè molts dels que eren irregulars han marxat. En aquesta línia, ha assegurat que moltes persones arriben “a explorar” i troben “el camp obert”, mentre que en anys anteriors “els cupos extracomunitaris s’esgotaven l’endemà”. A més, ha anunciat que l’associació ha creat una formació “per migrar de manera segura, amb tot el pas a pas i l’explicació de la normativa”.
Tanmateix, Ponce ha puntualitzat que els controls “fa dècades que s’apliquen als extracomunitaris a Europa”. A més, el portaveu argentí ha volgut emfatitzar que són una minoria els que ho fan malament: “No arriba ni a un 20% en comparació amb la gent que fa les coses bé”, recordant que el control migratori “no és nou per als extracomunitaris, però sí per a Andorra”, i defensant que la reorganització és positiva: “Es una mesura oportuna per endreçar la migració, perquè abans es podia regularitzar gent que era irregular a la Unió Europea”. Tot i lamentar els casos afectats, considera que el sistema prepara el país per a un funcionament més ordenat.