XXI congrés

Els Socialdemòcrates commemoren els 25 anys amb una nova etapa de treball col·lectiu

La militància escull l’executiva del partit fins al 2027 i reforça l’aposta per les polítiques socials i la participació ciutadana

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha celebrat aquest cap de setmana el seu XXI Congrés, coincidint amb el 25è aniversari de la seva fundació. L’esdeveniment ha reunit militants i dirigents de la formació amb l’objectiu de definir les línies d’acció del partit per als pròxims anys i renovar els seus òrgans directius. La trobada s’ha desenvolupat en un moment en què la formació busca consolidar el seu paper a l’oposició i obrir vies de col·laboració amb altres forces progressistes.

“Nosaltres estem celebrant els 25 anys de creació del partit amb l’activitat ordinària via congrés”, ha explicat la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, que ha remarcat la importància d’aquest espai per “decidir les persones que estan en el fòrum dels òrgans directius i educatius del partit” i per aprovar les ponències que marcaran el rumb ideològic i estratègic del PS.

En el marc del congrés, el partit ha organitzat aquest dissabte una taula rodona dedicada a analitzar l’impacte de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Aquesta activitat ha reunit una vuitantena de participants, segons Casal, qui ha destacat que durant el matí ja hi havia “una seixantena de persones” implicades en les sessions internes del congrés.

La taula rodona ha posat el focus en les conseqüències socials i laborals que pot tenir l’acord per a Andorra. “El marc general és l’impacte de l’acord d’associació a efectes de política social”, ha explicat Casal. L’acte ha comptat amb la participació de representants parlamentaris d’altres països europeus amb estructures similars, com Portugal i San Marino. “Ens acompanyen companys parlamentaris tant del Parlament portuguès, com el senyor Pablo Pisco, com del Parlament Santmarinès, el senyor Gerardo Gio Manoli”, ha detallat Casal, tot subratllant l’interès d’aprendre de les seves experiències amb processos d’integració europea.

La presidenta del grup parlamentari ha avançat que la seva intervenció s’ha centrat en “l’impacte sobre la ciutadania i sobre l’àmbit social, les polítiques socials, el mercat del treball”, amb la intenció de donar una visió general i accessible sobre les implicacions de l’acord. “Volia fer una perspectiva més general en què ha d’afectar a ampliar en grans trets l’acord d’associació a la nostra ciutadania”, ha afegit, tot indicant que posteriorment es podrà aprofundir en aspectes més específics.

Nova executiva confirmada fins al 2027

La militància del Partit Socialdemòcrata ha ratificat aquest dissabte, durant la segona jornada del XXI Congrés ordinari, la continuïtat de Pere Baró, Marta Pujol i Maria Nazzaro al capdavant de l’executiva fins, com a mínim, l’any 2027. La candidatura ha estat aprovada gairebé per unanimitat.

Pel que fa a la vocalia, també es mantindran en els seus càrrecs Gerard Alís, Joao de Melo, Maria Carmen Garcia i Sergi González. El Comitè Directiu estarà integrat per Carles Blasi, Eva Calero, Josep Mari Cucalón, Eduard Ricard Garcia, Jordi Font, Rosa Maria Rechi, Mariona González, Esteve López, Carmen Sánchez i Sergi Teixeira.

Aquest òrgan es complementa amb els membres electes que ostenten càrrecs institucionals, com els tres consellers generals, el cònsol major d’Andorra la Vella, diversos consellers als comuns i els coordinadors dels comitès parroquials.