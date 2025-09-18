Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una bossa d'erugues de processionària. | Arxiu ANA
Medi ambient

Els set comuns duran a terme un tractament aeri aquest setembre per controlar la processionària del pi

L’actuació preventiva cobrirà 930 hectàrees de bosc amb un producte biològic per reduir l’expansió de l’insecte i minimitzar els riscos

Els set comuns d’Andorra duran a terme una nova campanya de tractament aeri per controlar la processionària del pi entre el 22 i el 26 de setembre, segons informa el Comú d’Ordino en un comunicat. L’objectiu és reduir l’expansió d’aquest insecte que perjudica greument els boscos i que, a l’hivern i a la primavera, pot generar molèsties i riscos tant per a les persones com per als animals. L’actuació cobrirà unes 930 hectàrees, que representen aproximadament un 22% de l’hàbitat natural actual d’aquesta espècie al país.

El tractament coincideix amb el període de naixement de les erugues, quan són més vulnerables i, per tant, l’aplicació és més efectiva. Tal com s’ha fet en anys anteriors, es farà amb helicòpter i s’utilitzarà un producte biològic autoritzat per la Unió Europea, el ‘Bacillus thuringiensis’. Es tracta d’un mètode segur i respectuós amb el medi ambient, que no representa cap risc per a persones, animals ni activitats com l’apicultura o la recol·lecció de bolets i fruits silvestres.

El calendari previst d’actuacions estableix que es començarà a Encamp, Escaldes i Canillo els dies 22 i 23 de setembre; continuarà a Escaldes, Ordino i La Massana el 23 i 24; seguirà a La Massana i Andorra la Vella el 24 i 25; i finalitzarà a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria els dies 25 i 26. Tanmateix, els comuns avisen que aquestes dates podrien variar en funció de les condicions meteorològiques. L’acció és preventiva i necessària per protegir els boscos del país i minimitzar l’impacte social i ambiental de la processionària.

