  • El titular de la cartera de Medi Ambient, Guillem Casal. | SFGA / JAViladot
El Periòdic d'Andorra
Balanç del 2025

Els rius d’Andorra mantenen una qualitat biològica bona o excel·lent en el 94,5% de les estacions analitzades

El consum d’aigua continua estable en 145 litres diaris per persona, mentre la generació de residus urbans augmenta un 1,5% respecte a l'any 2024

Andorra manté uns indicadors ambientals majoritàriament positius, amb nivells estables de qualitat de l’aigua, de l’aire i de l’entorn acústic. Així ho reflecteixen les dades corresponents al 2025 presentades aquest dimarts pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha destacat que “els valors que obtenim del conjunt de paràmetres analitzats són excel·lents i evidencien que Andorra manté una qualitat mediambiental elevada, un dels actius més destacats del país”.

Pel que fa a la qualitat de les aigües superficials, el 72% de les estacions de control presenten una qualitat fisicoquímica bona, mentre que el 94,5% registren una qualitat biològica bona o excel·lent. Les dades mantenen la tendència dels darrers anys i confirmen l’efectivitat del Pla de Sanejament d’Andorra, el qual permet que pràcticament el 100% de les aigües residuals siguin tractades abans de retornar al medi natural.

De fet, el 2025 és el novè any consecutiu sense cap estació amb una qualitat considerada molt dolenta i el segon sense cap punt de control qualificat com a dolent. Segons ha remarcat Casal, els resultats són similars als de l’any anterior, tot i que amb una millora dels indicadors biològics, posant en relleu l’estabilitat del consum d’aigua potable. Considerant, doncs, la població equivalent, la despesa diària es manté al voltant dels 145 litres per persona, una xifra que compleix els objectius fixats per la Llei d’economia circular.

“Els valors que obtenim evidencien que Andorra manté una qualitat mediambiental elevada, un dels actius més destacats del país” – Guillem Casal

Per altra banda, les dades relatives a la qualitat de l’aire també mantenen una evolució similar a la registrada el 2024. Segons el balanç anual, l’índex de qualitat s’ha situat en les categories excel·lent o bona durant el 85,9% del temps, mentre que els episodis de qualitat dolenta o molt dolenta només han representat el 2,2% del conjunt de l’any. Els principals episodis de deteriorament puntual continuen associats a les intrusions de pols sahariana, un fenomen que afecta periòdicament el país.

Sobre els indicadors acústics, aquests també mostren una situació favorable. Segons les dades presentades, el 90% de les estacions de mesura compleixen els objectius establerts per a cada zona acústica, mentre que només un 7% registren desviacions respecte als valors fixats. La directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, ha explicat que aquests incompliments responen principalment a factors puntuals, com ara obres de construcció o increments del trànsit en determinades zones.

Pel que fa a la generació de residus, durant el 2025 se’n van produir un total de 168.732 tones, de les quals 51.092 corresponen a residus urbans. La xifra representa un increment de l’1,5% respecte de l’any anterior. Tot i aquest augment, Casal ha defensat que “la generació es manté estable si es té en compte el creixement de la població equivalent”. El paper i cartró continua sent la fracció més reciclada, amb 7.284 tones recuperades, seguida del vidre, amb 2.165 tones; els envasos lleugers, amb 1.533, i la matèria orgànica amb 1.266 tones.

