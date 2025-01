Els requisits que impedeixen l’emancipació dels joves

L’habitatge és un dels temes que més temps han ocupat en els debats parlamentaris i en les sobretaules de familiars durant aquest 2024. Un problema al qual se suposa que el Govern està intentat posar solució amb la mesura del parc públic de lloguer de preu assequible.

En aquest sentit, el cap de govern, Xavi Espot, va donar una passa més enllà. Serà a partir de gener quan l’executiu torni a configurar el programa d’accés al primer habitatge de compra. Espot, juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ja ha començat a treballar per materialitzar aquest projecte.

Tanmateix, Marsol ja ha declarat en altres ocasions que “és una necessitat que treballem intensament per permetre que els joves puguin adquirir el seu primer habitatge”. Així doncs, la ministra d’Habitatge va destacar que ja s’havien començat a establir contactes amb les entitats bancaries. En aquest sentit, va apuntar que “hi ha una molt bona predisposició per col·laborar en aquesta qüestió”.

Però, què cal exactament per accedir al primer habitatge de compra? Des del Periòdic hem pogut parlar amb diferents entitats bancaries que han destacat quin tipus de tràmits s’han de portar a terme per poder accedir a una hipoteca. El director de Banca Comercial de Morabanc, Sergi plaza, explica que hi ha dos requisits imprescindibles: disposar d’una entrada, que varia en funció del percentatge de finançament, i acreditar una estabilitat laboral. A més, la quota mensual no pot superar el 35% dels ingressos recurrents del sol·licitant, un límit que, segons Plaza, busca garantir la seguretat tant del client com de l’entitat financera.

En canvi, es pot observar que aquest tipus de requisit poden variar segons l’entitat financera amb la que treballes. És el que passa amb l’entitat Andbank. La Directora Banc País Andbank, Maria Suárez, apuntala a aquest mitjà de comunicació que en primera instància “s’estudia i valora la hipoteca”. D’altra banda, es fa la petició de documentació bàsica, així com també documentació que acrediti la capacitat de retorn”.

Un dels principals obstacles per accedir a una hipoteca és la manca de feina estable o d’estalvis suficients, una realitat que afecta especialment els joves. Segons dades proporcionades per Morabanc, només el 24,8% de les hipoteques signades en els darrers dos anys han estat atorgades a persones menors de 34 anys. A més, l’edat mitjana dels sol·licitants d’hipoteques se situa actualment en els 42 anys, fet que evidencia una dificultat creixent per a les noves generacions.

Segons MoraBanc, aquesta situació s’explica per factors com el preu elevat del metre quadrat i les condicions del mercat laboral. Per intentar mitigar aquests obstacles, l’entitat ha introduït productes adaptats a les necessitats dels joves, com la Hipoteca Mixta, i ha ampliat el percentatge de finançament fins al 95% en alguns casos, complint certes condicions. Aquestes mesures el que busquen és “facilitar l’accès a un primer habitatge”.

Dins d’aquesta temàtica on els bancs han d’acceptar les hipoteques i els joves han de fer un esforç perque aquestes es poguin aprovar, observem com des de les entitats es busca el major benefici mutu. Des de Andbank, incideixen en que “el percentatge estàndard per donar la hipoteca com a primer habitatge és d’un 80%”. Altrament, recorda que “sempre estudiem les demandes hipotecàries cas a cas”. En canvi des de Morabanc argumenten que “fa uns anys al mercat bancari era tendència finançar un 80% del valor”. Però amb l’evolució de la societat, Plaza apuntala que “hem anat ampliant aquest percentatge que pot arribar fins al 95%, complint condicions”, adaptant-se així a un context canviant.

Malgrat els esforços per part de les entitats financeres i el Govern, accedir a un primer habitatge continua sent un repte per a molts joves. Aquest panorama posa de manifest la necessitat de seguir treballant en polítiques públiques i en l’adequació de les condicions financeres per facilitar aquest pas important en la vida de les persones.