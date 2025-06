Previsió de la setmana

Els pròxims dies es preveuen amb altes pressions i temperatures amb valors màxims de 34 graus centígrads

Des del Servei Meteorològic asseguren que, encara que es registraran valors alts tant de dia com de nit, no s'arribarà a l'onada de calor

Altes pressions i temperatures amb valors màxims de 34 graus centígrads. Així seran els pròxims dies al Principat, segons s’ha informat des del Servei Meteorològic a través de les xarxes socials. Després d’un cap de setmana amb temperatures altes, acompanyades de masses d’aire càlid provinents del nord d’Àfrica, l’inici de setmana estarà marcat per dies de calor intensa, encara que, a partir de dimarts, la temperatura baixarà lleugerament a la zona nord del país. Amb tot, des del Servei Meteorològic asseguren que, encara que es registraran valors alts tant de dia com de nit, no s’arribarà a l’onada de calor.