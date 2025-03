Les obres avancen a "bon ritme"

Els projectes definitius del túnel de Rocafort es podran presentar a partir d’aquest dimecres

La construcció del túnel de Rocafort experimenta un avanç positiu, segons ha afirmat el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré. Segons el titular, el passat dimecres, al Consell de Ministres, es va aprovar la licitació de la fase 2 del projecte, fet que permet que “les empreses ja puguin presentar el projecte definitiu”, afegint que, un cop iniciada aquesta etapa, “el túnel serà una realitat per al país”.

Pel que fa a la fase 1, el ministre ha indicat que aquesta s’apropa a la seva finalització, assenyalant que “practicament totes les proteccions estan acabades”. Tanmateix, ha recordat que “només falten dos punts per acabar” i ha precisat que, tot i que el cartell projectava la conclusió de la fase 1 al mes de juliol, finalment aquesta s’acabarà al maig de 2025, avançant així aproximadament dos mesos, segons ha destacat el titular d’Urbanisme.

Per mantenir aquest ritme, Ferré ha posat èmfasi en què “a principis de juny es podrà adjudicar l’obra definitivament”. D’altra banda, ha assenyalat que es preveu iniciar ja els accessos per la boca sud i la boca nord, destacant que “les proteccions estaran completament acabades el mes de juliol”. En conseqüència, s’espera que la perforació del túnel comenci a finals d’octubre o a principis de novembre, amb una durada estimada de set mesos. Un cop finalitzada aquesta etapa, es destinarà prop d’un any a l’execució dels interiors i acabats dels accessos, de manera que el túnel estarà operatiu al primer semestre del 2027.

Finalment, el ministre ha destacat que el pressupost destinat al projecte ascendeix a 24 milions d’euros, dels quals 2,5 milions corresponen a la fase 1 i 21,5 milions a la fase 2.