Reforma de la Plaça del Poble

Els primers usuaris valoren el nou espai entre l’aprovació general i algunes mancances pendents de millora

Veïns i visitants assenyalen la falta d’ombra i la importància del mobiliari, mentre esperen la finalització de la segona fase

La manca d’ombra, la funcionalitat dels bancs i la qualitat del paviment són alguns dels aspectes més comentats pels primers usuaris que han visitat la nova plaça del Poble d’Andorra la Vella, inaugurada parcialment el passat 1 d’agost en el marc de la Festa Major. La reforma ha generat expectació i opinions diverses entre ciutadans i turistes, que coincideixen a valorar positivament el nou disseny, però també a apuntar aspectes millorables.

Una treballadora de la parròquia ha destacat que l’espai “és bonic”, tot remarcant la presència de nous elements com el banc circular enjardinat i les lletres “AND”, molt fotografiades pels visitants. Tot i això, admet que “encara falta acabar l’altra part” i expressa dubtes sobre com respondrà el terra quan plogui o nevi. En la mateixa línia, una padrina apunta que “està bé, però trobo a faltar l’ombra”, un comentari que també han repetit turistes vinguts de Galícia i un jove local, que esperava una zona més protegida del sol.

Aquestes percepcions arriben pocs dies després de l’obertura de la fase 1 del projecte, centrada en la plaça del Poble pròpiament dita. Segons el comú, la fase 2, que afectarà la plaça de les Vinyes, es completarà a finals de setembre, moment en què es farà la inauguració oficial de l’espai unificat. Fins llavors, l’equip de govern demana paciència i recorda que el projecte encara no és complet.

La reforma busca revitalitzar la part alta d’Andorra la Vella amb 7.000 metres quadrats d’actuació, dels quals 1.100 m² corresponen a espais verds. També incorpora zones diferenciades per a infants, adolescents i gent gran, amb jocs, taules de ping-pong i espais per a la petanca. Paral·lelament, s’ha millorat la impermeabilització del subsol per evitar filtracions al Centre de Congressos i s’han adequat els accessos.

Amb aquesta reurbanització, el comú vol que la plaça deixi de ser percebuda com un simple lloc de pas i esdevingui un espai de convivència i activitat quotidiana. Tot i que les primeres impressions són en general positives, alguns dels usuaris coincideixen que el veredicte definitiu arribarà amb el pas del temps i l’ús real que se’n faci. Serà l’activitat diària, la participació ciutadana i la finalització de la segona fase el que acabarà de determinar si la nova plaça compleix amb les expectatives generades i s’integra com a espai viu dins la dinàmica urbana de la capital.