  • Tercera gal·la social BHP. | Pep Herrero
Els pacients que necessitin un trasplantament podran beneficiar-se del programa reforçat de la Fundació Josep Carreras

Aquest permet ampliar la cobertura i assegurar la continuïtat del servei que ofereix habitatges gratuïts prop dels principals hospitals

Els pacients andorrans que necessitin un trasplantament de medul·la òssia a Barcelona podran beneficiar-se amb més facilitat del programa ‘Una llar lluny de casa’ de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, gràcies al reforç que aporta la col·laboració amb la plataforma immobiliària Black Black Horse Partners (BHP).

Segons han indicat, el programa ofereix habitatges gratuïts prop dels principals hospitals on es realitzen aquests trasplantaments −Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron i centres de l’ICO−. Val a dir que, fins ara, els residents d’Andorra ja podien accedir-hi, però el suport de BHP “permet ampliar la cobertura i assegurar la continuïtat del servei”.

Així, l’objectiu és reduir la càrrega econòmica i emocional que comporta el desplaçament per tractaments de llarga durada, oferint un entorn segur i proper als centres sanitaris. Segons la Fundació Josep Carreras, aquesta col·laboració és un pas important per reforçar la seva missió de donar suport a pacients amb leucèmia i les seves famílies, i representa un exemple de com la solidaritat i la cooperació amb empreses poden traduir-se en beneficis directes per a la comunitat andorrana.

