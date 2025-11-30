Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment del recorregut dels visitants pel 'Canillo Brilla'. | El Periòdic /E.H.M
Elena Hernández Molina
La màgia torna a brillar

Els infants desperten la llum del Canillo Brilla i donen el tret de sortida al Nadal amb un recorregut ple de colors

La nova edició estrena un carrusel més gran pensat pels nens de la parròquia i suma un mercat d’artesania i gastronomia sota una llum renovada

Amb un escenari ple de canalla, Canillo ha donat el tret de sortida al Nadal amb la segona edició del ‘Canillo Brilla’, una cita molt esperada pels més petits. El Cònsol major, Jordi Alcobé, ha volgut que l’edició d’enguany comencés amb els infants i, per això, els ha convidat a pujar a l’escenari, on tots junts han activat el botó de la màgia i la il·lusió.

D’aquesta manera, la parròquia ha obert les portes a veïns i turistes perquè s’endinsin en una experiència sensorial i visual al recorregut de llums i colors situat a l’aparcament Sella. L’itinerari incorpora novetats, tal com ha detallat la consellera d’Innovació, Coia Torres: “Les novetats són sobretot el carrussel, que és una atracció nova, una atracció per a tots els nens i nenes, i molt més gran que la de l’any passat.”

Igualment, la consellera ha remarcat que enguany també s’ha apostat per un petit mercat nadalenc que ofereix “artesania i food trucks”, subratllant que aquesta edició compta amb més il·luminació que l’anterior.

"Les novetats són sobretot el carrussel, que és una atracció nova, una atracció per a tots els nens i nenes, i molt més gran que la de l'any passat" – Coia Torres

Malgrat les baixes temperatures, el públic no s’ha volgut perdre l’inici del Nadal a la parròquia. El Canillo Brilla ha registrat una notable afluència en el seu primer dia, un fet celebrat per Torres, que ha assenyalat que “l’objectiu és que sigui un reclam a nivell nacional”, afegint que “no només volem que sigui un reclam de poble”. Així mateix, ha valorat positivament que “vingui tant la gent d’aquí com la gent de fora”.

Torres també ha apuntat que, gràcies a l’èxit de la primera edició, i del l’èxit del primer dia de la segona edició, ja es pensa en una tercera, indicant que “hem de consolidar aquest projecte, inicialment a la parròquia” i que “a posterior s’ha de consolidar com a projecte de Nadal, i anar-lo fent créixer” o “simplement anar-lo continuant amb els anys”.

Finalment, la consellera ha recordat que tothom qui vulgui visitar el Canillo Brilla pot fer-ho des d’avui i fins al 16 de gener, de 18.00 a 21.00 hores, mentre que del 17 de gener a l’1 de febrer l’espai estarà obert de divendres a diumenge, en el mateix horari.

