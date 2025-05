Evolució poblacional

Els naixements creixen un 9,4% i superen el mig miler mentre baixen els divorcis i pugen les defuncions

Andorra tanca l'any 2024 amb 501 nadons i una edat mitjana de maternitat de 33 anys, per sobre de la mitjana europea

Andorra tanca el 2024 amb una pujada destacada de la natalitat. Segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel departament d’Estadística, el nombre de nadons nascuts al país s’ha enfilat fins als 501, un increment del 9,4% respecte de l’any anterior. La taxa de natalitat s’ha situat en 5,75 per cada mil habitants, mentre que la taxa de fecunditat ha arribat als 24,63 naixements.

Pel que fa al perfil de les mares, més de la meitat (53,1%) estaven casades en el moment de donar a llum, i l’edat mitjana se situa en els 33,3 anys. Aquestes dades s’allunyen lleugerament de la mitjana europea, on l’edat per tenir el primer fill és inferior: 31,2 anys. A més, l’indicador conjuntural de fecunditat a Europa va ser d’1,38 fills per dona el 2023, mentre que al Principat es va quedar en 0,79.

Per parròquies, Andorra la Vella lidera el rànquing amb 116 naixements, seguida d’Escaldes-Engordany (99), Encamp (87) i la Massana (81). En l’àmbit de gènere, els nadons s’han repartit gairebé de forma equitativa: 247 nens i 254 nenes. Quant a la nacionalitat de les mares, les més nombroses són les andorranes (176), seguides de les espanyoles (137) i d’altres nacionalitats (131).

Pel que fa a la mortalitat, l’any passat es van registrar 373 defuncions al país, una xifra lleugerament superior a la del 2023 (un 4,5% més). El 85,8% dels enterraments van tenir lloc dins del Principat. L’edat mitjana de les persones difuntes va ser de 75,43 anys, amb una diferència notable entre sexes: 72,82 anys en els homes i 78,7 en les dones.

En l’àmbit de la vida en parella, també s’ha registrat un descens en les ruptures matrimonials. L’any 2024 es van formalitzar 13 separacions i 211 divorcis, unes xifres que suposen una caiguda del 67,5% i del 5,4%, respectivament, respecte de l’any anterior.