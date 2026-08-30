El COMA alerta que la burocratització de la medicina de família pot arribar a dificultar el relleu generacional

El president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), Albert Dorca, ha expressat la seva preocupació per les dificultats que pot comportar la falta d’interès dels professionals joves per la medicina de família a l’hora de cobrir les futures jubilacions. Segons explica, la creixent burocratització de l’exercici professional és un dels factors que està fent perdre atractiu a aquesta especialitat, una situació que també es produeix en altres països europeus.
«Els metges joves que han de triar plaça estan deixant de triar medicina de família perquè no volen convertir-se en buròcrates del sistema sanitari», ha afirmat Dorca, tot assenyalant que «entre que falten metges i que l’especialitat de medicina de família no està de moda per això, preocupa que puguem tenir recanvi generacional». A més, el president del COMA ha apuntat que es tracta d’una problemàtica compartida amb bona part d’Europa, posant especialment el focus en el cas espanyol.
«Els metges joves que han de triar plaça estan deixant de triar medicina de família perquè no volen convertir-se en buròcrates del sistema sanitari» – Albert Dorca
En aquest sentit, Dorca considera que els metges de família a Espanya han anat assumint cada vegada més funcions administratives: «Han de fer mil papers, mil certificats, mil clics i mil coses perquè necessiten que hi hagi metges que facin moltes tasques que no són pròpiament fer de metge», ha afirmat, tot afegint que aquesta situació «crema molt» els professionals. «Aquí a Andorra encara tenim un metge de família que, tot i que s’està burocratitzant una mica, encara comparativament amb Espanya, a nivell de l’exercici de la professió, fa més de metge», ha conclòs.
Tot i aquesta situació, el president del COMA ha reconegut que existeix preocupació sobre com substituir els professionals que es troben més a prop de la jubilació. «Aquest és el problema que tenim a Andorra i que tenim a gran part d’Europa», ha afirmat, abans d’admetre que «no tenim clar com cobrirem els que estan a punt de jubilar-se». En aquest sentit, ha remarcat que places disponibles n’hi ha: «L’oferta ja hi és, però algú ha de contestar a l’altre costat», destacant que «hem de ser suficientment atractius perquè algú truqui a la porta i digui: ‘Hola, m’agradaria estar aquí’».